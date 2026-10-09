Jon Rahm rời LIV Golf giữa khủng hoảng tài chính

Jon Rahm là ngôi sao lớn nhất của LIV Golf.

Tại phiên điều trần về thủ tục phá sản của LIV Golf, luật sư John Beck của Jon Rahm (31 tuổi), cho biết golfer người Tây Ban Nha “đã tự xem xét các điều khoản của LIV 2.0 và nhận thấy chúng không thể chấp nhận được”.

Một số nguồn tin tiết lộ LIV Golf và đại diện của Rahm đang đàm phán ở giai đoạn nâng cao về một thỏa thuận chia tay có sự đồng thuận. Thỏa thuận dự kiến hoàn tất trước phiên điều trần ngày 5/11.

LIV Golf nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Mỹ hồi tháng 9, sau khi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) rút khoản tài trợ trị giá nhiều tỷ USD. Chương 11 là cơ chế cho phép doanh nghiệp tại Mỹ tạm hoãn nghĩa vụ với chủ nợ để có thời gian tái cơ cấu nợ hoặc bán một phần hoạt động.

Giải đấu hiện có nguồn tài chính tiềm năng 300 triệu USD từ BC Partners Credit để tìm cách duy trì hoạt động và tổ chức mùa giải 2027.

Theo hồ sơ tại tòa, LIV Golf còn nợ các golfer ít nhất 45 triệu USD. Thỏa thuận được tòa chấp thuận cho giải đấu thêm thời gian đàm phán với các golfer, đến ngày 25/10. Các golfer không có nghĩa vụ ký hợp đồng với LIV 2.0, kể cả khi trước đó họ đã ký hợp đồng nhiều năm với giải đấu.

Rahm đứng đầu danh sách 30 chủ nợ không có bảo đảm lớn nhất của LIV Golf, với khoản yêu cầu thanh toán 7,5 triệu USD. Đây là nhà vô địch major hai lần và là cái tên nổi bật nhất gia nhập LIV Golf khi rời PGA Tour vào tháng 12/2023. Hợp đồng của anh được cho là trị giá 300 triệu USD.

Tương lai của các golfer LIV chưa rõ ràng

Một số golfer, trong đó có Brooks Koepka, đã trở lại PGA Tour. Tháng 12 năm ngoái, PGA Tour sửa đổi quy định để cho phép nhà vô địch major năm lần này tái gia nhập, kèm một số chế tài.

Rahm không chọn con đường đó mà tiếp tục gắn bó với LIV Golf theo hợp đồng dài hạn. Hồi tháng 5, anh đạt thỏa thuận với DP World Tour, trước đây là European Tour, để duy trì tư cách thành viên và đủ điều kiện dự Ryder Cup năm sau. Tháng 8, cựu số một thế giới giành danh hiệu mùa giải LIV thứ ba liên tiếp.

Trước đây, Rahm từng nói không hối tiếc vì gia nhập LIV Golf và tin ban tổ chức có thể đưa giải đấu phát triển bền vững. Tuy nhiên, tương lai của anh tại giải đấu đang thay đổi trong bối cảnh LIV Golf tái cơ cấu.

Trong phiên điều trần hôm thứ 4 tại New Jersey, cựu vô địch Masters Sergio Garcia được chấp thuận chấm dứt hợp đồng với LIV Golf. Sau khi thỏa thuận có hiệu lực, Garcia được cho là sẽ tự do đàm phán với các bên thứ ba.

Tại giải Open de España ở Madrid, Garcia nói muốn góp mặt ở Ryder Cup năm sau, với tư cách golfer hoặc đội phó. Anh cho biết chưa rõ tương lai sẽ ra sao, nhưng muốn tự trao cho mình “cơ hội tốt nhất” để được lựa chọn vào đội tuyển.

Luật sư đại diện một số golfer khác, trong đó có Bryson DeChambeau và Cameron Smith, cũng đề nghị tòa làm rõ liệu việc bác bỏ hợp đồng có đồng nghĩa với việc hợp đồng đã chấm dứt hay không. Một luật sư đại diện cho năm golfer, trong đó có Smith, muốn xác nhận thân chủ của mình có thể trao đổi với “các bên thứ ba về những kế hoạch trong tương lai” hay không.

Các golfer có thể cần biết liệu họ được phép đàm phán với những giải đấu đối thủ và nhà tài trợ hay không. DP World Tour được cho là chưa muốn thảo luận về tương lai của các golfer LIV nếu họ chưa chứng minh được hợp đồng đã chấm dứt.

Luật sư của LIV Golf không đồng ý áp dụng ngay cách xử lý như trường hợp Garcia. Họ đề nghị thêm thời gian để xem xét hợp đồng của từng golfer và hệ quả pháp lý nếu chấm dứt các thỏa thuận này. Keith Martorana, luật sư của LIV Golf, nói: “Chúng tôi không muốn trì hoãn bất kỳ ai một cách vô lý, nhưng đến thời điểm này, chúng tôi chưa có cơ hội xem xét các hợp đồng đó”.

Vấn đề được chuyển sang phiên điều trần ngày 14/10. Phiên làm việc chưa đưa ra thông tin về việc các golfer có định ký hợp đồng với LIV 2.0 hay không.

Dù vậy, những người trong nội bộ LIV Golf vẫn lạc quan về tương lai, cho rằng các cuộc trao đổi với golfer đang tiến triển tốt. Ted Goldthorpe, người đứng đầu BC Partners Credit, nói rằng ông tin LIV Golf sẽ thuyết phục được đủ golfer chất lượng ký hợp đồng trước hạn chót mới là ngày 25/10.

“Trọng tâm tiếp theo của chúng tôi là ký hợp đồng với các golfer trong tháng tới. Song song với quá trình đó, chúng tôi sẽ lập kế hoạch kinh doanh và tổ chức giải, tuyển dụng lại nhân viên, đồng thời làm mới LIV Golf. Hiện giờ tôi đang dành rất nhiều thời gian cho việc này”, ông Goldthorpe nói.

Khi được hỏi về các cuộc đàm phán, ông cho biết không quá lo lắng về số lượng hay danh tính cụ thể của những golfer sẽ ký hợp đồng. “Chúng tôi khá tự tin rằng sẽ có đủ lực lượng nòng cốt”, ông nói, đồng thời khẳng định BC Partners muốn gắn bó với LIV Golf dài hạn.