Jollibee thoái 11% vốn, chuyển giao quyền kiểm soát Highlands Coffee cho đối tác Việt Nam

Ông David Thái tại sự kiện khai trương cửa hàng Highlands Coffee thứ 1.000 ở Hà Nội. Ảnh: Đức Huy

Ngày 23/9, Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC) có trụ sở tại Philippines phát đi tài liệu công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán về giao dịch thoái một phần vốn tại chuỗi Highlands Coffee.

Thông qua thỏa thuận, JFC chính thức nhượng lại quyền kiểm soát nền tảng cà phê này cho đối tác liên doanh là CTCP Quốc tế Việt Thái (VTI).

Theo hồ sơ công bố, JSF Investments Pte. Ltd. - công ty con do Jollibee Group sở hữu 100% vốn, đã ký thoả thuận mua bán cổ phần với VTI.

Đối tượng của giao dịch là gần 1,5 triệu cổ phần, tương đương 11% tỷ lệ sở hữu tại CTCP SF Vũng Tàu (SFVT). SFVT hiện là pháp nhân nắm giữ hoạt động kinh doanh của chuỗi Highlands Coffee tại Việt Nam.

Trước giao dịch, VTI nắm giữ 40% cổ phần tại SFVT. VTI là công ty tiếp thị và bán lẻ hàng tiêu dùng có trụ sở tại Việt Nam, do ông David Thái thành lập năm 1998, đồng thời là cổ đông sáng lập của Highlands Coffee.

Từ năm 2011, VTI đã đóng vai trò là đối tác liên doanh của Jollibee Group tại SFVT. Ông David Thái hiện cũng giữ chức vụ Người sáng lập và Giám đốc Điều hành của Highlands Coffee.

Sau khi hoàn tất thương vụ, tỷ lệ sở hữu của VTI tại SFVT (và Highlands Coffee) sẽ tăng từ 40% lên 51%, qua đó nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp. Tỷ lệ sở hữu của Jollibee Group sẽ giảm xuống mức 49%.

Về giá trị tài chính, mức giá thỏa thuận cho mỗi cổ phần là 1,6 triệu đồng (khoảng 60,24 USD). Tổng giá trị giao dịch mà Jollibee nhận được là 2.300 tỷ đồng tiền mặt, tương đương khoảng 88 triệu USD.

Phương thức thanh toán sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian thỏa thuận sau khi hoàn tất giao dịch. Hợp đồng mua bán có bao gồm điều khoản điều chỉnh giá tăng lên dựa trên giá trị cổ phần trong thời gian thanh toán, đi kèm một mức trần giới hạn.

Cơ sở định giá của thương vụ được xác định dựa trên phương pháp định giá bội số, chỉ số EBITDA chuẩn hóa và hồ sơ tăng trưởng của công ty. Với giá trị giao dịch này, toàn bộ nền tảng cà phê Highlands Coffee tại Việt Nam được định giá vốn cổ phần ở mức 800 triệu USD. Mức định giá này tạo ra phần chênh lệch so với giá trị ghi sổ của khoản đầu tư trên báo cáo của Jollibee.

Giao dịch nhượng lại quyền kiểm soát Highlands Coffee nằm trong lộ trình quản lý danh mục đầu tư của Jollibee Group, bao gồm các bước: xây dựng doanh nghiệp, mở rộng quy mô và tối ưu hóa sở hữu khi doanh nghiệp đủ trưởng thành để thu hút vốn bên ngoài.

Phía Jollibee cho biết, giao dịch mang lại các lợi ích tài chính cụ thể. Khoản thu 88 triệu USD tiền mặt sẽ được bổ sung vào bảng cân đối kế toán để thực hiện việc giảm nợ, tái đầu tư vào các nền tảng tăng trưởng khác và mang lại lợi nhuận cho cổ đông, phù hợp với ưu tiên phân bổ vốn của tập đoàn.

Bên cạnh đó, mức định giá 800 triệu USD cung cấp một giá trị tham chiếu cho việc hiện thực hóa giá trị doanh nghiệp kể từ năm 2011, chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết mảng kinh doanh quốc tế của Jollibee Group.

Về phía Highlands Coffee, việc Jollibee thoái 11% vốn có ý nghĩa đưa quyền sở hữu tập trung vào VTI - đối tác sát nhất với thị trường bản địa. Việc này làm sâu sắc thêm tỷ lệ sở hữu của người Việt đối với một thương hiệu được xây dựng tại Việt Nam dành cho người tiêu dùng Việt Nam. Đây cũng là bước chuẩn bị của công ty trước kế hoạch niêm yết trong nước.

Dù từ bỏ quyền kiểm soát, Jollibee vẫn duy trì 49% lợi ích kinh tế tại Highlands Coffee. Báo cáo của JFC ghi nhận đây là một nền tảng đang mang lại mức tăng trưởng doanh thu hai con số cùng khả năng sinh lời và thu hồi vốn ở cấp độ cửa hàng.