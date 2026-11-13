Jollibee chưa thể 'sang tay' 11% cổ phần Highlands cho ông David Thái

Trong báo cáo tài chính quý III/2026 công bố mới đây, Jollibee Foods Corporation (JFC) cho biết vào ngày 23/9, JSF Investments Pte. Ltd., công ty con do JFC sở hữu 100% vốn thông qua Jollibee Worldwide Pte. Ltd. (JWPL), đã ký thỏa thuận chuyển nhượng 11% cổ phần tại CTCP SF Vũng Tàu (SFVT) cho CTCP Quốc tế Việt Thái (VTI).

SFVT là công ty nắm giữ hoạt động kinh doanh của Highlands Coffee tại Việt Nam.

Phụ thuộc vào nhiều yếu tố để hoàn tất thương vụ

Giá trị thanh toán bằng tiền mặt của thương vụ ở mức 2.300 tỷ đồng (tương đương khoảng 88 triệu USD), chưa bao gồm các khoản điều chỉnh.

Tại thời điểm khóa sổ ngày 30/9, giao dịch vẫn đang trong quá trình thực hiện do còn phụ thuộc vào các điều kiện tiên quyết, bao gồm việc được cơ quan quản lý chấp thuận và sự đồng ý của các cổ đông.

Theo cập nhật mới nhất tính đến ngày 10/11, các điều kiện giao dịch và thủ tục chấp thuận của cơ quan quản lý vẫn chưa được hoàn tất.

Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Jollibee tại Highlands Coffee sẽ giảm từ 60% xuống 49%, trong khi sở hữu của VTI sẽ tăng từ 40% lên 51% và trở thành cổ đông kiểm soát.

VTI là doanh nghiệp do ông David Thái thành lập năm 1998, là cổ đông sáng lập Highlands Coffee và là đối tác liên doanh của Jollibee tại SFVT. Hiện, nhà sáng lập David Thái đảm nhiệm vị trí CEO Highlands Coffee.

Jollibee cho biết thương vụ nằm trong chiến lược quản lý danh mục đầu tư của tập đoàn là xây dựng doanh nghiệp, mở rộng quy mô và tối ưu tỷ lệ sở hữu khi doanh nghiệp đủ trưởng thành để thu hút nguồn vốn bên ngoài với mức định giá phù hợp.

Số tiền 88 triệu USD từ thương vụ sẽ được đưa vào bảng cân đối kế toán nhằm giảm nợ, tái đầu tư vào các mảng tăng trưởng cao khác và phân bổ cho cổ đông. Tập đoàn Philippines đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hưởng lợi từ tăng trưởng của Highlands thông qua 49% cổ phần còn lại.

Theo Jollibe, mức định giá 800 triệu USD sẽ là cơ sở tham chiếu cho giá trị của Highlands trước kế hoạch niêm yết trong nước.

Về tình hình kinh doanh của Highlands Coffee, trong quý III/2026, doanh số bán hàng trên toàn hệ thống (SWS) của chuỗi đã tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Các cửa hàng mới đóng góp 27,8% vào mức tăng trưởng doanh số, còn các cửa hàng hiện hữu đóng góp 5,7%. Bên cạnh đó, biến động tỷ giá ngoại tệ cũng góp thêm 7,2% vào mức tăng trưởng chung của hệ thống.

Trong quý III, lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ (EBITDA) của chuỗi đạt 662,4 triệu peso (khoảng 10,4 triệu USD), giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, EBITDA chuỗi đạt gần 2,4 tỷ peso (khoảng 37,6 triệu USD), tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo cũng cho biết giá trị thương hiệu Highlands Coffee được ghi nhận ở mức 3,68 tỷ peso (58 triệu USD) và lợi thế thương mại phân bổ cho SuperFoods Group đạt khoảng 2,76 tỷ peso (43 triệu USD).

Highlands Coffee được thành lập năm 1999, ban đầu kinh doanh cà phê đóng gói trước khi mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM vào năm 2002. Năm 2012, Jollibee Foods Corporation thông qua công ty con JSF Investments đầu tư vào Highlands. Đến năm 2017, Jollibee nâng sở hữu tại công ty mẹ Highlands lên 60%, trong khi Công ty VTI của ông David Thái nắm 40%.

Sau hơn một thập kỷ có Jollibee đồng hành, Highlands đã trở thành một trong những chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam. Tính đến ngày 30/9, Highlands Coffee vận hành tổng cộng 1.117 cửa hàng, bao gồm gồm 983 cửa hàng tự sở hữu và 134 cửa hàng nhượng quyền, tập trung chủ yếu tại Việt Nam.

Công ty mẹ ghi nhận quý kinh doanh tốt nhất

Đáng chú ý, tình hình kinh doanh của toàn tập đoàn cũng ghi nhận tăng trưởng. Cụ thể, Jollibee Foods Corp ghi nhận doanh thu quý III/2026 tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 88 tỷ peso (khoảng 1,4 tỷ USD), đánh dấu quý kinh doanh tốt nhất từ đầu năm 2026. Kết quả này đạt được nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện và thu nhập từ hoạt động kinh doanh tăng tại cả thị trường Philippines lẫn quốc tế.

Ngoài ra, tổng doanh số bán hàng trên toàn hệ thống (SWS) tăng 16% lên 133 tỷ peso (2 tỷ USD), trong khi lợi nhuận gộp tăng 16% lên 16,3 tỷ peso (260 triệu USD), đồng thời lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng tăng 11% lên 5,7 tỷ peso (89,4 triệu USD).

Công ty cho biết quý III là giai đoạn kinh doanh tốt nhất từ đầu năm 2026. Ban lãnh đạo cũng nhấn mạnh kết quả cải thiện không đến từ các yếu tố mang tính nhất thời, mà phản ánh nhu cầu tăng lên tại những thị trường trọng điểm cùng hiệu quả triển khai hoạt động kinh doanh được nâng cao.

Jollibee Group hiện quản lý và vận hành danh mục gồm 20 thương hiệu, với hơn 10.700 cửa hàng và quán cà phê tại 33 quốc gia.

Danh mục của tập đoàn này bao gồm 9 thương hiệu sở hữu toàn phần: Jollibee, Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Mang Inasal, Yonghe King, Hong Zhuang Yuan, Smashburger và Tim Ho Wan.

Tập đoàn đồng thời vận hành 5 thương hiệu nhượng quyền tại Philippines, gồm Burger King, Panda Express, Yoshinoya, Common Man Coffee Roasters và Tiong Bahru Bakery.

Jollibee Group cũng nắm cổ phần chi phối tại một số thương hiệu khác, như The Coffee Bean & Tea Leaf (80%), Compose Coffee (70%), Shabu All Day (70%), Milksha (51%) và SuperFoods Group (60%) - đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee.