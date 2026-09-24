Jollibee bán 11% vốn, ông David Thái giành lại quyền kiểm soát Highlands Coffee

Theo thỏa thuận, thông qua công ty con JSF Investments Pte. Ltd., Jollibee sẽ bán hơn 1,46 triệu cổ phần, tương đương 11% vốn tại Công ty Cổ phần SF Vũng Tàu (SFVT) – pháp nhân nắm giữ hoạt động kinh doanh của Highlands Coffee tại Việt Nam.

Cửa hàng Highlands Coffee. Ảnh: Highlands Coffee.

Giá trị thương vụ khoảng 2.300 tỷ đồng, tương đương 88 triệu USD, chưa bao gồm một số khoản điều chỉnh. Sau khi giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Jollibee tại SFVT sẽ giảm từ 60% xuống 49%, trong khi VTI nâng tỷ lệ sở hữu từ 40% lên 51%.

Việc nắm giữ 51% vốn giúp VTI trở thành cổ đông chi phối Highlands Coffee, qua đó đưa quyền kiểm soát thương hiệu cà phê này trở lại phía nhà sáng lập sau hơn một thập kỷ hợp tác với Jollibee.

Theo Jollibee, mức giá chuyển nhượng 11% cổ phần tương ứng với mức định giá vốn chủ sở hữu của Highlands Coffee khoảng 800 triệu USD, tương đương hơn 21.000 tỷ đồng.

Jollibee đánh giá giá trị này cao đáng kể so với giá trị ghi sổ khoản đầu tư. Khoản tiền khoảng 88 triệu USD thu được từ thương vụ dự kiến được tập đoàn Philippines sử dụng để giảm nợ, tái đầu tư vào các nền tảng tăng trưởng mới và hoàn vốn cho cổ đông.

Mối quan hệ giữa Jollibee và Highlands Coffee bắt đầu từ giai đoạn 2011-2012, khi tập đoàn Philippines đầu tư khoảng 25 triệu USD để sở hữu gần một nửa hoạt động kinh doanh của Highlands Coffee tại Việt Nam và phần lớn hoạt động tại Hong Kong.

Sau đó, Jollibee tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu lên 60%, qua đó nắm quyền kiểm soát chuỗi cà phê này.

Trước đó, năm 2012, Starbucks từng được cho là đã đề nghị mua lại Highlands Coffee nhưng thương vụ không thành công.

Sau hơn một thập kỷ đồng hành, việc VTI nâng sở hữu lên 51% đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý về cơ cấu cổ đông tại Highlands Coffee, với quyền chi phối doanh nghiệp trở lại phía cổ đông trong nước.

Động thái thay đổi tỷ lệ sở hữu diễn ra trong bối cảnh Highlands Coffee đang chuẩn bị kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo kế hoạch, thương vụ IPO dự kiến được hoàn tất trong quý I/2027, với mục tiêu huy động khoảng 300-400 triệu USD. Jollibee trước đó đã chỉ định Morgan Stanley và Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) làm cố vấn tài chính cho kế hoạch này.

Highlands Coffee đang duy trì tốc độ mở rộng đáng kể. Tính đến cuối quý II/2026, chuỗi có khoảng 1.062 cửa hàng, tăng mạnh so với 763 cửa hàng vào cuối năm 2024.

Doanh nghiệp cho biết hệ thống Highlands Coffee hiện phục vụ hơn 100 triệu lượt khách mỗi năm và tạo việc làm cho hơn 10.000 nhân sự.

Giao dịch chuyển nhượng 11% cổ phần giữa Jollibee và VTI hiện vẫn đang chờ hoàn tất các thủ tục phê duyệt pháp lý cuối cùng trước khi chính thức có hiệu lực.