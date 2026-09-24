Jollibee bán 11% cổ phần Highlands Coffee với giá 2.300 tỷ đồng

Sau giao dịch, Viet Thai International sẽ nắm 51% cổ phần tại SF Vũng Tàu, trở thành cổ đông kiểm soát Highlands Coffee. Ảnh minh họa: Highlands Coffee

Jollibee Foods Corporation ngày 23/9 công bố công ty con JSF Investments Pte. Ltd. đã ký thỏa thuận bán 11% cổ phần tại CTCP SF Vũng Tàu - pháp nhân nắm giữ hoạt động Highlands Coffee tại Việt Nam, cho CTCP Viet Thai International (VTI).

Giá trị phần cổ phần được chuyển nhượng là 2.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 88 triệu USD, chưa bao gồm các khoản điều chỉnh. Theo Jollibee, mức giá này tương ứng định giá vốn chủ sở hữu 100% của nền tảng Highlands Coffee khoảng 800 triệu USD.

Jollibee cho biết Highlands Coffee thuộc tập đoàn từ năm 2011 thông qua việc nắm 60% cổ phần tại SF Vũng Tàu.

Sau giao dịch, VTI sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại SF Vũng Tàu từ 40% lên 51%, qua đó trở thành cổ đông kiểm soát Highlands Coffee. Jollibee vẫn nắm 49% và tiếp tục có đại diện trong HĐQT cùng các quyền bảo vệ cổ đông thiểu số theo thỏa thuận giữa hai bên.

VTI là cổ đông sáng lập Highlands Coffee và cũng là đối tác liên doanh của Jollibee tại Việt Nam từ năm 2011. Ông David Thái, nhà sáng lập VTI và Highlands Coffee, hiện giữ vị trí CEO của chuỗi cà phê này.

Theo Jollibee, việc bán một phần cổ phần nằm trong chiến lược tối ưu tỷ lệ sở hữu khi doanh nghiệp đã đạt quy mô đủ lớn để thu hút nguồn vốn bên ngoài.

Khoản tiền 2.300 tỷ đồng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt trong khoảng thời gian thỏa thuận sau khi giao dịch hoàn tất. Jollibee cho biết nguồn tiền dự kiến được sử dụng để giảm nợ, tái đầu tư vào các nền tảng tăng trưởng khác và mang lại lợi ích cho cổ đông.