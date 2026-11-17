Theo Page Six, cuốn tiểu sử The Many Faces of Johnny Depp của tác giả Mark Seal vừa hé lộ những câu chuyện hậu trường thú vị về quá trình Johnny Depp xây dựng nhân vật Jack Sparrow.

Trong cuốn sách dự kiến phát hành ngày 24/11, các nhà sản xuất Pirates of the Caribbean (Cướp Biển Vùng Caribbean) nhớ lại phản ứng bất ngờ của lãnh đạo Disney khi lần đầu chứng kiến tạo hình và phong cách diễn xuất của Johnny Depp.

Mark Seal vừa hé lộ những câu chuyện hậu trường thú vị về quá trình Johnny Depp xây dựng nhân vật Jack Sparrow.

"Tôi đã yêu thích thuyền trưởng Jack ngay từ lần đầu đọc kịch bản", nam diễn viên chia sẻ.

Tuy nhiên, Johnny Depp ban đầu giữ kín ý tưởng xây dựng nhân vật. Chỉ đến khi những người làm việc trên phim trường báo cáo về các thay đổi bất thường, lãnh đạo Disney mới bắt đầu lo lắng.

Theo nội dung cuốn sách, Dick Cook, khi đó là Chủ tịch Walt Disney Motion Picture Group, được thông báo rằng Johnny Depp đã dành khoảng hai ngày tại phòng khám nha khoa để bọc vàng toàn bộ răng và đính kim cương lên nhiều chiếc răng khác.

Các nhân viên nhận xét tạo hình này quá mức kỳ quặc so với hình dung ban đầu. Không dừng lại ở đó, Johnny Depp còn xây dựng cho Jack Sparrow giọng Anh giả với cách phát âm lè nhè, mái tóc tết rối, khăn quấn đầu, dáng đi loạng choạng và đôi mắt trang điểm đậm.

Khi lần đầu nhìn thấy nhân vật, một số lãnh đạo Disney thậm chí đặt câu hỏi liệu Jack Sparrow đang say rượu hay được xây dựng theo hình tượng một người đồng tính. Trước những thắc mắc này, Johnny Depp hài hước đáp lại: "Xin lỗi, chẳng lẽ các ông không biết tất cả nhân vật của tôi đều là người đồng tính sao?".

Một số lãnh đạo Disney thậm chí đặt câu hỏi liệu Jack Sparrow đang say rượu hay được xây dựng theo hình tượng một người đồng tính.

Theo lời nam diễn viên, Michael Eisner, khi đó là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Disney, cũng vô cùng hoảng hốt và cho rằng Johnny Depp đang phá hỏng bộ phim.

"Chúng ta sẽ phải thêm phụ đề mất! Không ai hiểu anh ta đang nói gì! Rốt cuộc anh ta đang làm gì vậy?", Eisner được cho là đã phản ứng.

Dù hiểu những lo ngại từ hãng phim, Johnny Depp vẫn kiên quyết bảo vệ lựa chọn sáng tạo của mình. Nam tài tử thậm chí tuyên bố Disney có thể sa thải và tìm người thay thế nếu không hài lòng, nhưng anh sẽ không thay đổi cách thể hiện Jack Sparrow.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng vào nhân vật này. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi hóa thân thành anh ấy và tin rằng mình đã tìm ra điều gì đó đặc biệt", Johnny Depp chia sẻ trong sách.

Thực tế, lựa chọn táo bạo của nam diễn viên sau đó đã mang lại thành công ngoài mong đợi. Jack Sparrow trở thành một trong những nhân vật điện ảnh nổi tiếng nhất gắn liền với sự nghiệp Johnny Depp. Loạt phim Cướp Biển Vùng Caribbean cũng thu về hơn 4,5 tỷ USD trên toàn thế giới qua năm phần phim.

Thực tế, lựa chọn táo bạo của nam diễn viên sau đó đã mang lại thành công ngoài mong đợi.

Từ một vai diễn từng khiến Disney lo ngại, Jack Sparrow cuối cùng lại trở thành biểu tượng góp phần tạo nên thành công thương mại vang dội cho hãng phim.