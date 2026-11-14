Johnny Depp tiết lộ bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời và sự nghiệp ở tuổi 63

Theo Page Six, trong cuộc phỏng vấn với chương trình CBS Mornings phát sóng ngày 13/11, Johnny Depp đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống, sự nghiệp và vai trò làm cha. Ngôi sao Pirates of the Caribbean cho biết sự ra đời của con gái đầu lòng Lily-Rose Depp vào năm 1999 đã thay đổi hoàn toàn cách ông nhìn nhận mọi thứ.

Johnny Depp mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống, sự nghiệp và vai trò làm cha.

"Giống như một tấm màn lớn được vén lên. Trước đó, tôi thậm chí không biết tấm màn ấy tồn tại, cho đến khi đứa con đầu tiên chào đời", Johnny Depp bộc bạch.

Nam diễn viên có hai người con là Lily-Rose Depp và Jack Depp với bạn gái cũ Vanessa Paradis.

Theo Johnny Depp, trước khi làm cha, ông từng trải qua nhiều năm tự hỏi vì sao bản thân liên tục tham gia các dự án điện ảnh. Có lúc, ông nghĩ động lực có thể đến từ tiền bạc hoặc những lý do khác.

"Tôi chưa bao giờ biết câu trả lời cho đến khi tấm màn ấy được vén lên. Ngay lập tức, tôi hiểu rằng đây chính là lý do mình đã đưa ra mọi quyết định trong cuộc đời", nam tài tử chia sẻ.

Johnny Depp cho rằng khoảnh khắc đón con chào đời là lần đầu tiên một người thực sự biết sống vì người khác mà không nghĩ đến bản thân. Dù hai con hiện đã trưởng thành, nam diễn viên khẳng định ông vẫn luôn giữ quan niệm ấy.

Johnny Depp cho rằng khoảnh khắc đón con chào đời là lần đầu tiên một người thực sự biết sống vì người khác mà không nghĩ đến bản thân.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Sunday Times hồi tháng 6/2025, Johnny Depp cũng thừa nhận bản thân trải qua cảm giác trống vắng khi các con lớn lên và rời khỏi mái ấm gia đình.

Nhớ lại quãng thời gian nuôi dạy Lily-Rose và Jack tại miền Nam nước Pháp, nam diễn viên không giấu được xúc động. "Tôi không thể diễn tả mình đã yêu thích việc được làm Papa đến nhường nào", Johnny Depp nói.

Ông kể rằng khi gia đình chuyển đến Los Angeles, các con bắt đầu gọi mình là "Dad" thay vì "Papa" như trước.

Với Johnny Depp, ngôi nhà ở miền Nam nước Pháp - nơi ông cùng Vanessa Paradis nuôi dạy hai con cũng là địa điểm đầu tiên khiến ông thực sự cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ gia đình. Đáng chú ý, dù tìm thấy mục đích sống thông qua diễn xuất và việc làm cha, Johnny Depp lại không khuyến khích các con lựa chọn con đường nghệ thuật.

Johnny Depp không khuyến khích các con lựa chọn con đường nghệ thuật.

Nam tài tử tiết lộ mỗi khi có người trẻ hỏi lời khuyên để trở thành diễn viên, ông thường hài hước đáp: "Đừng làm!".

Tuy nhiên, điều Johnny Depp thực sự muốn nhắn gửi là mỗi người cần giữ vững bản sắc cá nhân, không để người khác quyết định mình phải trở thành ai.

"Họ sẽ muốn biến bạn thành một hình mẫu để quảng bá, và điều đó rất hấp dẫn vì có nhiều tiền. Nếu đó là hướng đi bạn muốn thì cứ làm. Nhưng đừng để bất kỳ ai lựa chọn thay bạn", nam diễn viên nhấn mạnh.