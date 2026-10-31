Johnny Depp tái xuất sân khấu

Aerosmith vừa có màn trở lại đáng chú ý tại Hollywood Bowl với chương trình California, Dream On: Aerosmith and Friends. Đêm diễn đầu tiên trở thành tâm điểm khi ban nhạc huyền thoại hội ngộ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có nam diễn viên Johnny Depp với màn trình diễn guitar đầy bất ngờ.

Giữa không khí sôi động của đêm nhạc, Johnny Depp bất ngờ xuất hiện trên sân khấu để chơi guitar cùng Joe Perry, người bạn đồng hành của anh trong ban nhạc Hollywood Vampires. Màn giới thiệu của Perry, 76 tuổi, nhận được tiếng reo hò cuồng nhiệt từ khán giả.

Thủ lĩnh Aerosmith Steven Tyler, 78 tuổi, cũng không giấu được sự phấn khích. Nam ca sĩ hào hứng nói với đám đông rằng Depp đang hiện diện ngay trước mắt họ, bằng xương bằng thịt.

Ngôi sao Edward Scissorhands sau đó tham gia trình diễn ca khúc Train Kept A-Rollin', mang đến một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất buổi tối. Sự xuất hiện của Depp càng khiến không khí tại Hollywood Bowl thêm sôi động.

Một gương mặt đình đám khác góp mặt trong đêm diễn là Dave Grohl, 57 tuổi, cựu thành viên Nirvana và thủ lĩnh Foo Fighters. Nam nghệ sĩ đảm nhận vị trí trống trong hầu hết các tiết mục, ngoại trừ ca khúc Walk This Way.

Không chỉ có Johnny Depp và Dave Grohl, đêm nhạc còn mang đến nhiều màn hội ngộ đặc biệt. Liv Tyler, con gái của Steven Tyler, cùng nữ diễn viên Alicia Silverstone xuất hiện sau khi video âm nhạc Crazy nổi tiếng của Aerosmith năm 1994 được trình chiếu trên màn hình lớn.

Nhắc lại kỷ niệm gắn liền với sản phẩm âm nhạc này, Liv Tyler hài hước nói: “Đó là chúng tôi trong video, phòng trường hợp các bạn chưa biết”.

Silverstone tiếp lời khi nhớ về thời điểm cả hai còn rất trẻ, đồng thời tiết lộ họ đã đưa những đứa con của mình đến đêm diễn. Trong khi đó, Liv Tyler không giấu được sự xúc động trước khoảnh khắc đặc biệt. Cô liên tục bày tỏ sự kinh ngạc và thích thú khi được trở lại không gian âm nhạc gắn liền với những ký ức của gia đình.

Ann Wilson và Nancy Wilson của ban nhạc Heart cũng góp phần tạo nên điểm nhấn cho chương trình. Ann Wilson hài hước nhắc đến những ca khúc Aerosmith từng thể hiện lại trước khi cùng em gái trình diễn Never Loved a Girl, phiên bản gắn với ban nhạc của ca khúc kinh điển do Aretha Franklin thể hiện. Hai nghệ sĩ còn mang đến cách thể hiện riêng cho Janie's Got a Gun, bản hit phát hành năm 1989 của Aerosmith.

Trong khi đó, Chris Robinson, giọng ca chính của The Black Crowes, dành những lời tri ân cho Aerosmith. Anh nhắc lại việc ban nhạc đàn anh từng tạo điều kiện để The Black Crowes tham gia chuyến lưu diễn sân vận động đầu tiên, góp phần mở ra cơ hội đáng nhớ trong sự nghiệp của nhóm.

“Bên cạnh tình yêu dành cho ban nhạc, chúng tôi còn rất biết ơn vì điều đó”, Robinson chia sẻ.

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất đêm diễn đến khi Steven Tyler dành lời tri ân cho Joey Kramer, tay trống sáng lập Aerosmith, 76 tuổi, người trở lại sân khấu sau nhiều năm vắng bóng.

Trước khi khép lại chương trình, Tyler nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ gắn bó cùng những người đồng đội. Nam ca sĩ chia sẻ rằng hành trình ấy là một trải nghiệm tuyệt vời, đồng thời nhấn mạnh Aerosmith vẫn giữ được tinh thần của ban nhạc từ những ngày đầu thành lập.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của Axl Rose và Slash, hai thành viên Guns N' Roses. Bộ đôi trình diễn các ca khúc Aerosmith như Nobody's Fault, Last Child và Seasons of Wither, đồng thời mang đến những bản hit gắn liền với tên tuổi Guns N' Roses, gồm Welcome to the Jungle và Paradise City.

Với sự xuất hiện của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi, chương trình không chỉ là dịp để Aerosmith trở lại sân khấu Hollywood Bowl mà còn trở thành cuộc hội ngộ đặc biệt của nhiều thế hệ nghệ sĩ rock.

Aerosmith dự kiến tiếp tục biểu diễn tại Hollywood Bowl vào Chủ nhật, ngày 1/11/2026, trong đêm diễn thứ hai của chương trình California, Dream On: Aerosmith and Friends.