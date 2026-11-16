Johnny Depp mất 8 năm để chứng minh một điều với Hollywood

Johnny Depp trở lại, nhưng 51% mới là con số đáng nói

Hollywood có thể mất nhiều năm để trao cho một ngôi sao cơ hội trở lại, nhưng khán giả đôi khi chỉ cần một bộ phim để chứng minh họ vẫn chưa quên người ấy.

Johnny Depp trở lại ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ với Ebenezer.

Johnny Depp vừa có màn tái xuất đáng chú ý với Ebenezer, tác phẩm do Ti West đạo diễn. Theo số liệu ước tính công bố ngày 15/11, bộ phim thu về 19 triệu USD tại Bắc Mỹ trong ba ngày cuối tuần đầu tiên, đồng thời kiếm thêm 23 triệu USD từ thị trường quốc tế. Tổng doanh thu mở màn đạt 42 triệu USD, đưa tác phẩm lên vị trí số 1 phòng vé.

Đây là lần đầu tiên sau 8 năm Johnny Depp có một bộ phim lớn của hãng Hollywood mở màn ở vị trí dẫn đầu. Một thành tích đáng chú ý với ngôi sao từng có thời điểm đối diện tương lai bất định tại kinh đô điện ảnh.

Thế nhưng, có một con số còn thú vị hơn doanh thu 42 triệu USD. Theo khảo sát khán giả được Associated Press dẫn lại, 51% người xem cho biết họ đến rạp vì Johnny Depp. Điều đó đồng nghĩa tên tuổi nam diễn viên vẫn là động lực mua vé quan trọng, bất chấp những năm tháng anh không còn thường xuyên xuất hiện trong các dự án lớn.

Đáng nói, Ebenezer không nhận được sự đồng thuận tương tự từ giới phê bình. Bộ phim chỉ đạt 52% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes tại thời điểm thống kê, trong khi phản hồi của khán giả khả quan hơn. Một bộ phim chưa thực sự chinh phục giới chuyên môn, nhưng vẫn đủ sức đưa Johnny Depp trở lại vị trí dẫn đầu. Đây có lẽ mới là chi tiết khiến Hollywood phải chú ý.

Johnny Depp đã thắng, nhưng Hollywood vẫn cần thêm thời gian

Vai diễn Jack Sparrow từng đưa Johnny Depp trở thành một trong những ngôi sao phòng vé nổi bật của Hollywood.

Từng là gương mặt bảo chứng phòng vé với thương hiệu Cướp Biển Vùng Caribbean, Johnny Depp trải qua nhiều biến động sự nghiệp. Năm 2020, nam diễn viên rời loạt phim Sinh Vật Huyền Bí. Đến năm 2023, anh từng tuyên bố không còn cần Hollywood.

Vì vậy, việc Ebenezer dẫn đầu phòng vé mang ý nghĩa lớn hơn một thành tích thương mại thông thường. Nó cho thấy Johnny Depp vẫn có khả năng thu hút người xem, ngay cả khi vị thế của anh đã khác thời kỳ đỉnh cao.

Tuy nhiên, 19 triệu USD tại Bắc Mỹ chưa phải doanh thu mở màn quá lớn nếu đặt cạnh những bom tấn từng làm nên tên tuổi nam diễn viên. Với kinh phí sản xuất được báo cáo khoảng 38 triệu USD, Ebenezer vẫn cần duy trì sức bán vé trong những tuần tiếp theo để chứng minh hiệu quả thương mại, đặc biệt khi chi phí quảng bá và phát hành chưa được tính vào ngân sách sản xuất.

Nói cách khác, Johnny Depp đã có một chiến thắng, nhưng chưa thể khẳng định anh hoàn toàn lấy lại vị thế trước đây. Dẫu vậy, có một điều khó phủ nhận: Sau 8 năm, Johnny Depp vẫn khiến khán giả sẵn sàng bỏ tiền mua vé chỉ để nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng.