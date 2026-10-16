John Williams có thể phá kỷ lục Oscar của chính mình ở tuổi 94

Ở tuổi 94, John Williams đứng trước cơ hội xác lập thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp âm nhạc điện ảnh. Nếu được đề cử ở hạng mục Nhạc phim xuất sắc với Disclosure Day, nhà soạn nhạc huyền thoại sẽ vượt qua kỷ lục của chính mình. Năm 2023, ông từng trở thành người lớn tuổi nhất được đề cử Oscar khi 91 tuổi nhờ tác phẩm Indiana Jones and the Dial of Destiny.

John Williams sẽ bước sang tuổi 95 vào ngày 8/2/2027, chỉ hơn hai tuần sau khi danh sách đề cử Oscar lần thứ 99 được công bố vào ngày 21/1/2027. Nếu tiếp tục góp mặt trong danh sách năm nay, ông không chỉ nối dài thành tích cá nhân mà còn khẳng định sức bền hiếm có trong sự nghiệp sáng tác kéo dài nhiều thập kỷ.

Nhà soạn nhạc John Williams có cơ hội phá kỷ lục Oscar của chính mình nếu được đề cử với Disclosure Day. Ảnh: Getty Images

Một đề cử dành cho Disclosure Day còn giúp Williams nâng tổng số lần được đề cử Oscar lên 55. Thành tích này sẽ đưa ông tiến gần hơn đến kỷ lục 59 đề cử của Walt Disney, người hiện giữ vị trí dẫn đầu lịch sử giải thưởng về tổng số lần được đề cử. Theo bảng dự đoán của Gold Derby, John Williams hiện nằm trong nhóm năm ứng viên sáng giá ở hạng mục Nhạc phim xuất sắc. Tác phẩm Disclosure Day được đánh giá có khoảng 67% cơ hội nhận đề cử theo nhận định của các chuyên gia, trong khi bảng tỷ lệ dự đoán cập nhật của trang này đưa khả năng được đề cử của bộ phim lên mức 75%.

Disclosure Day là phim khoa học viễn tưởng do Steven Spielberg đạo diễn, xoay quanh cuộc chạy đua nhằm phơi bày sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất. Nếu được xướng tên tại Oscar, đây sẽ là một dấu mốc mới trong mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa Spielberg và Williams. Ở hạng mục Nhạc phim xuất sắc, các ứng viên tiềm năng khác còn có Ludwig Göransson với The Odyssey, Daniel Pemberton với Project Hail Mary, Raül Refree với La Bola Negra và Hans Zimmer với Dune: Part Three. Những cái tên đáng chú ý khác gồm Carter Burwell với Wild Horse Nine, Randy Newman với Toy Story 5 và Alexandre Desplat với The Social Reckoning. Dự án Behemoth! cũng có sự tham gia sáng tác của nhóm chín nghệ sĩ mang tên The Behemoth! Collective.

John Williams và Steven Spielberg đã nhiều lần hợp tác trong những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Williams từng nhận đề cử Oscar nhờ phần nhạc phim của các dự án do Spielberg thực hiện như Saving Private Ryan (1998), Empire of the Sun (1987), Raiders of the Lost Ark (1981) và Close Encounters of the Third Kind (1977).

Tính đến nay, Williams đã giành năm tượng vàng Oscar. Ba giải thưởng trong số đó đến từ các bộ phim của Spielberg, gồm Schindler’s List (1993), E.T. the Extra-Terrestrial (1982) và Jaws (1975). Hai chiến thắng còn lại thuộc về phần nhạc phim Star Wars (1977) của George Lucas và Fiddler on the Roof (1971) do Norman Jewison đạo diễn. Dù danh sách đề cử Oscar 2027 vẫn chưa được công bố, khả năng John Williams tiếp tục góp mặt đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Ở tuổi 94, nhà soạn nhạc không chỉ đứng trước cơ hội phá kỷ lục về tuổi tác mà còn có thể bổ sung thêm một cột mốc vào hành trình nghệ thuật gắn liền với nhiều tác phẩm kinh điển của điện ảnh thế giới.