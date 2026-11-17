Nhà sản xuất âm nhạc kiêm DJ John Summit mới đây gây chú ý khi tuyên bố sẽ không tiếp tục gửi sản phẩm âm nhạc đến GRAMMY Awards nếu Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ không có sự thay đổi. Động thái này xuất phát từ những bất bình của nam DJ trước danh sách đề cử GRAMMY 2027, đặc biệt là các hạng mục Dance/Electronic mà anh cho rằng đang ngày càng xa rời bản chất của dòng nhạc điện tử.

Sau khi danh sách đề cử GRAMMY 2027 được công bố, John Summit liên tục đăng tải những dòng trạng thái thể hiện sự thất vọng trên nền tảng X. Nam DJ thẳng thắn cho biết: "Sẽ không bao giờ gửi nhạc dự GRAMMY nữa, trừ khi mọi thứ thay đổi. Tất cả chỉ là một trò đùa". Anh đồng thời cho rằng Viện Hàn lâm đang thiếu sự tôn trọng đối với những nghệ sĩ thực thụ của dòng nhạc Electronic Dance Music (EDM) cũng như cộng đồng DJ.

Theo John Summit, các hạng mục Dance hiện nay đang bị chi phối bởi những ngôi sao nhạc Pop và yếu tố thương mại của ngành công nghiệp âm nhạc, thay vì phản ánh đúng đời sống của nền âm nhạc điện tử. Nam DJ nhấn mạnh vấn đề không nằm ở chất lượng của những nghệ sĩ được đề cử, mà ở việc các sản phẩm này có thực sự đại diện cho dòng nhạc Dance hay không. Anh thậm chí nhận định rằng những ca khúc được vinh danh khó có thể xuất hiện trong các set nhạc tại câu lạc bộ của những DJ.

Trước làn sóng tranh luận và phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, John Summit thừa nhận bản thân đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích. Nam nghệ sĩ cho biết sẽ tạm thời rời khỏi mạng xã hội trước khi trở lại với chuyến lưu diễn tại các nhà thi đấu có quy mô lớn đã bán hết vé.

Đáng chú ý, phát ngôn của John Summit còn thu hút sự chú ý từ Charli XCX. Nữ ca sĩ nhanh chóng tham gia cuộc tranh luận bằng một bình luận ngắn trên X: "Lại là anh chàng này nữa!". Dù không giải thích thêm, phản ứng của Charli XCX cũng khiến câu chuyện giữa hai nghệ sĩ được cộng đồng mạng quan tâm.

Tranh cãi lần này một lần nữa đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa nhạc Dance/Electronic và Pop trong hệ thống giải thưởng GRAMMY. Tại mùa giải 2027, Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ tiếp tục phân chia sự ghi nhận cho dòng nhạc này ở nhiều hạng mục riêng biệt, bao gồm Best Dance/Electronic Recording, Best Dance Pop Recording và Best Dance/Electronic Album.

Trong số những nghệ sĩ nhận được đề cử năm nay, Madonna là một trong những cái tên nổi bật với tổng cộng 4 đề cử. Nữ hoàng nhạc Pop được ghi nhận tại hạng mục Best Dance/Electronic Recording với ca khúc I Feel So Free, Best Dance Pop Recording với Danceteria và Best Dance/Electronic Album với album Confessions II. Bên cạnh đó, danh sách đề cử còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như Fred again.., Slayyyter, Tame Impala, Tinashe và RAYE.

Những ý kiến của John Summit cho thấy sự bất đồng trong cách nhìn nhận về việc phân loại và tôn vinh âm nhạc điện tử tại GRAMMY. Khi ranh giới giữa Pop và Dance ngày càng có nhiều giao thoa, câu hỏi về việc đâu mới là đại diện tiêu biểu cho văn hóa club và cộng đồng DJ tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận. Với John Summit, vấn đề không đơn thuần là một đề cử hay giải thưởng, mà còn liên quan đến việc những nghệ sĩ gắn bó với nền âm nhạc điện tử có được nhìn nhận và tôn trọng đúng với giá trị của họ hay không.