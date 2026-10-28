Jo Jung Suk lần đầu hé lộ điều bất ngờ về 2 con gái

Jo Jung Suk là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Hospital Playlist, Oh My Ghost và The King’s Warden. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân của anh với nữ ca sĩ Gummy cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Jo Jung Suk thu hút sự chú ý khi chia sẻ những câu chuyện thú vị về hai con gái trong một chương trình giải trí của đài SBS. Đáng chú ý, nam diễn viên hiếm hoi tiết lộ về 2 con gái và nhận sự quan tâm từ khán giả.

Jo Jung Suk tiết lộ về hai con. (Ảnh OSEN)

Cụ thể, Jo Jung Suk tiết lộ con gái đầu lòng có diện mạo giống bố, đến con gái thứ hai thậm chí vẻ ngoài còn giống anh hơn. Dù không trực tiếp công khai hình ảnh cận mặt của các bé, câu chuyện của Jo Jung Suk vẫn phần nào hé lộ những nét thú vị trong cuộc sống gia đình của nam diễn viên.

Không chỉ tự hào khi các con thừa hưởng ngoại hình của mình, Jo Jung Suk còn khiến khán giả bật cười khi kể về cách anh tham gia trò chơi công chúa cùng con gái. Nam diễn viên cho biết thường đảm nhận vai hoàng tử, trong khi bà xã của anh là Gummy được giao vai chiếc đồng hồ.

Theo lời kể của Jo Jung Suk, khi Gummy phát ra tiếng chuông báo giờ, con gái sẽ nhập vai công chúa và nói: "Ôi không, hoàng tử, em phải đi rồi!". Lúc này, anh lập tức ứng biến bằng lời thoại: "Khoan đã, mới 11 giờ 30 thôi. Đừng đi vội!".

Đáng chú ý, Jo Jung Suk còn tiết lộ bản thân bị con gái cấm đóng vai quái vật vì diễn xuất quá chân thực, khiến câu chuyện nuôi dạy con trở thành một trong những điểm nhấn hài hước của chương trình. Qua những chia sẻ này, nam diễn viên cho thấy sự gần gũi và hết lòng dành thời gian cho các con dù lịch trình công việc bận rộn.

Dù lịch trình bận rộn, Jo Jung Suk và Gummy vẫn ưu tiên dành thời gian cho gia đình.

Jo Jung Suk kết hôn với Gummy vào năm 2018 sau 5 năm hẹn hò. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào năm 2020 và chào đón con gái thứ hai vào tháng 1 năm nay. Từ khi lập gia đình, cả hai tương đối kín tiếng về đời tư, hạn chế chia sẻ hình ảnh của các con trước công chúng.

Hiện tại, Gummy dự kiến tổ chức chuỗi concert từ ngày 21/11, trong khi Jo Jung Suk sẽ tái xuất trong dự án phim truyền hình mới Paperman.