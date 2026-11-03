Jo In Sung đồng hành cùng trẻ em mắc các bệnh hiếm gặp

Jo In Sung dự kiến ​​sẽ tham dự sự kiện 'Manna Bazaar - Hỗ trợ điều trị các bệnh hiếm gặp ở trẻ em' (sau đây gọi tắt là 'Manna Bazaar'), diễn ra vào ngày 7/11.

Manna Bazaar là sự kiện gây quỹ thường niên nhằm chi trả chi phí y tế cho trẻ em mắc các bệnh hiếm gặp. Toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện sẽ được dùng trực tiếp để hỗ trợ quá trình điều trị cho các em.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2020, sự kiện này đã bước sang năm thứ bảy và luôn nhận được sự đồng hành từ Jo In Sung. Nam diễn viên vẫn tiếp tục tham gia cùng nhiều nghệ sĩ khác, góp phần lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng.

Các nghệ sĩ khác góp mặt trong sự kiện năm nay gồm: ca sĩ Lee Seung Chul, Rain, nhân vật truyền hình Kim Ki Bang cùng các diễn viên: Yoon Sang Jung, Song Ji Woo, Kim Min Seok, Park Hyo Joon, Shim Hee Seop, Kim Tae Jung, Oh Ye Joo và Lee Ha Eun.

Phiên chợ sẽ trưng bày các vật phẩm cá nhân do các nghệ sĩ tham gia quyên góp, cùng nhiều sản phẩm khác từ các nhà tài trợ. Thông tin chi tiết về sự kiện có thể được tìm thấy trên các kênh mạng xã hội chính thức của Manna.

Trong khi đó, năm 2026 là một năm vô cùng bận rộn đối với Jo In Sung, khi anh có ba bộ phim lớn được ra mắt: Humint, HOPE và Possible Love.

Dự án mới nhất của anh, Possible Love, do đạo diễn lừng danh Lee Chang Dong thực hiện, với sự tham gia của Jeon Do Yeon, Sul Kyung Gu, Cho Yeo Jeong và Jo In Sung. Trong phim, anh vào vai Sang Woo, một nhà làm phim tài liệu có cuộc sống gắn kết với một cặp vợ chồng khác.

Jo In Sung cũng góp mặt trong Humint, một bộ phim hành động của đạo diễn Ryoo Seung Wan và HOPE, một bộ phim giật gân khoa học viễn tưởng của đạo diễn Na Hong Jin. Ba dự án này đã giúp anh thể hiện những khía cạnh đa dạng trong diễn xuất của mình, từ các phân cảnh hành động mạnh mẽ cho đến những vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý phức tạp.

Những màn thể hiện này đã mang về cho anh các đề cử tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 sắp tới. Jo In Sung nhận được hai đề cử ở các hạng mục diễn xuất: "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn trong HOPE và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho vai diễn trong Possible Love. Lễ trao giải dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 25/11/2026.

Trong Humint (ra mắt vào tháng 2/2026), Jo In Sung vào vai Trưởng nhóm Jo, một đặc vụ thuộc đơn vị hoạt động bí mật của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, đang điều tra một mạng lưới tội phạm quốc tế tại Vladivostok. Bộ phim còn có sự tham gia của Park Jeong Min, Park Hae Joon và Shin Se Kyeong, đồng thời đã được phát hành trên toàn cầu thông qua nền tảng Netflix vào ngày 31/3.

HOPE đánh dấu sự hợp tác giữa anh và đạo diễn Na Hong Jin. Tác phẩm giật gân khoa học viễn tưởng này quy tụ dàn diễn viên quốc tế, bao gồm Hwang Jung Min, Jung Ho Yeon, Alicia Vikander và Michael Fassbender. Vai diễn trong phim đã giúp Jo In Sung giành được đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh năm nay.

Possible Love dự kiến ​​sẽ được công chiếu vào ngày 6 tháng 11.