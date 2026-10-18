Jo Bo Ah chính thức thay thế Lee Chung Ah trong phim mới

Ngày 17/10, công ty quản lý của Jo Bo Ah chính thức xác nhận nữ diễn viên đã nhận lời tham gia bộ phim truyền hình “The Obedient Killer” và bắt đầu quá trình ghi hình ngay trong ngày.

Đại diện công ty cho biết: “Jo Bo Ah đã nhận lời tham gia bộ phim và sẽ bắt đầu quay từ ngày 17/10”. Đồng thời, phía nữ diễn viên khẳng định cô sẽ nỗ lực hết mình để mang đến màn thể hiện tốt nhất trong dự án mới.

Jo Bo Ah và Lee Chung Ah. Ảnh: Soompi

Lấy bối cảnh những năm 1970 và 1980, “The Obedient Killer” kể về một người phụ nữ luôn mong muốn trở thành người vợ và người mẹ tận tụy. Tuy nhiên, cuộc sống của cô bất ngờ rẽ sang hướng khác sau khi ly hôn. Để kiếm sống, người phụ nữ buộc phải nhận một công việc không ngờ tới, mở ra những biến cố mới trong cuộc đời.

Trong phim, Jo Bo Ah đảm nhận vai Lee Hwa Ra, nhân vật có mật danh “Cô Lee”. Vai diễn này ban đầu được giao cho Lee Chung Ah, nhưng nữ diễn viên đã phải rút khỏi dự án vì lý do sức khỏe.

Theo thông tin được tiết lộ, Lee Chung Ah gặp tai nạn giao thông khiến tình trạng bệnh lý ở lưng vốn có trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này khiến cô gặp khó khăn trong việc thực hiện nhiều phân cảnh hành động theo yêu cầu của bộ phim. Vì vậy, ê-kíp sản xuất quyết định lựa chọn Jo Bo Ah thay thế để tiếp tục quá trình ghi hình.

Đáng chú ý, “The Obedient Killer” còn đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Jo Bo Ah sau khi cô sinh con đầu lòng vào tháng 2/2026. Đây cũng là dự án truyền hình mới đáng chú ý của nữ diễn viên sau khoảng thời gian dành cho gia đình.

Việc Jo Bo Ah gia nhập dàn diễn viên được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới cho nhân vật Lee Hwa Ra, đồng thời thu hút sự quan tâm của khán giả đối với bộ phim sắp ra mắt trên nền tảng TVING.