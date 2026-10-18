Jo Bo Ah chính thức thay thế Lee Chung Ah

Theo Soompi, ngày 17/10, công ty quản lý của Jo Bo Ah xác nhận nữ diễn viên đã gia nhập dàn diễn viên phim truyền hình The Obedient Killer của nền tảng TVING và bắt đầu tham gia ghi hình từ cùng ngày.

Đại diện công ty quản lý cho biết Jo Bo Ah rất vui khi trở thành một phần của dự án chất lượng và sẽ nỗ lực hết mình để mang đến màn trình diễn tốt nhất.

Jo Bo Ah xác nhận tham gia phim truyền hình The Obedient Killer.

Trong The Obedient Killer, Jo Bo Ah đảm nhận vai Lee Hwa Ra, nhân vật có mật danh Miss Lee. Trước đó, vai diễn này được giao cho Lee Chung Ah. Tuy nhiên, nữ diễn viên buộc phải rút khỏi dự án giữa quá trình ghi hình sau một vụ tai nạn giao thông khiến tình trạng chấn thương lưng có từ trước trở nên nghiêm trọng hơn. Theo thông tin được công bố, những vấn đề sức khỏe này khiến Lee Chung Ah gặp khó khăn khi thực hiện các cảnh hành động trong phim.

Lấy bối cảnh những năm 1970 và 1980, The Obedient Killer kể về một người phụ nữ từng xem việc trở thành người vợ tận tụy và người mẹ hết lòng vì gia đình là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, cô buộc phải nhận một công việc không ngờ tới để trang trải cuộc sống.

Việc Jo Bo Ah gia nhập dự án cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên sau khi sinh con đầu lòng vào tháng 2/2026. Đây là cột mốc đáng chú ý trong hoạt động nghệ thuật của cô sau thời gian tập trung cho gia đình.

Lee Chung Ah phải rút lui vì chấn thương do tai nạn giao thông.

Jo Bo Ah sinh năm 1991, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Với sự tham gia của nữ diễn viên, The Obedient Killer tiếp tục thu hút sự chú ý khi có sự thay đổi diễn viên đảm nhận một vai quan trọng trong quá trình sản xuất.