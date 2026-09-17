JNTO xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Cần Thơ và Hải Phòng

Nhằm mở rộng thị trường, đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm du lịch khen thưởng (Incentive) và kết nối mạng lưới đối tác lữ hành tại các trung tâm kinh tế trọng điểm của Việt Nam, Văn phòng Đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam đã tổ chức chuỗi “Hội thảo xúc tiến du lịch Incentive Nhật Bản năm 2026” ở TP Cần Thơ (ngày 14/9) và TP Hải Phòng (ngày 16/9).

Quang cảnh Hội thảo xúc tiến du lịch Incentive Nhật Bản năm 2026.

Tại Cần Thơ, chuỗi hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý du lịch địa phương, Hiệp hội Du lịch cùng khoảng 40 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp lữ hành địa phương tại mỗi thành phố.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, bà Matsumoto Fumi - Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam nhấn mạnh: “Nhật Bản không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho các chương trình du lịch khen thưởng và đào tạo của doanh nghiệp, mà còn đáp ứng đa dạng nhu cầu du lịch khác như du lịch đoàn, tour trọn gói và du lịch cá nhân.

Trên khắp Nhật Bản có nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc như thiên nhiên phong phú, cảnh sắc bốn mùa, lịch sử, văn hóa và ẩm thực. Chúng tôi tin rằng Nhật Bản là điểm đến mà mỗi lần ghé thăm, du khách đều có thể khám phá thêm những trải nghiệm và nét hấp dẫn mới”.

Bà Matsumoto Fumi - Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản.

Tại hội thảo, đại diện JNTO đã trình bày chi tiết về: Xu hướng mới nhất của du lịch Nhật Bản nói chung và du lịch Incentive Nhật Bản nói riêng tại thị trường Việt Nam. Các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, teambuilding, điểm đến gợi ý dễ tiếp cận từ Cung đường Vàng dành cho đoàn du lịch Incentive Nhật Bản. Các chính sách hỗ trợ cho đoàn Incentive từ JNTO và các tỉnh thành phố Nhật Bản, các kênh thông tin từ JNTO dành cho các công ty du lịch Việt Nam, các hoạt động quảng bá của JNTO trong năm 2026.

Sau phần hội thảo, chương trình tiếp tục với tiệc trưa giao lưu, tạo cơ hội để các khách mời gặp gỡ, trò chuyện trong không khí thân mật. Đây cũng là dịp để JNTO Việt Nam và các đơn vị tham dự giao lưu, kết nối trong lĩnh vực du lịch Nhật Bản.

Với chủ đề chiến dịch “Nhật Bản: Vẻ đẹp vô tận, đi để trở về” (Japan - Infinite charms, Go To Return), trong năm 2026, JNTO Việt Nam triển khai nhiều hoạt động truyền thông trên nền tảng số và quảng cáo ngoài trời, với kỳ vọng mang đến cho du khách Việt Nam thêm nhiều thông tin và cảm hứng để khám phá những nét văn hóa, ẩm thực và giá trị bản địa độc đáo tại các địa phương Nhật Bản.

Hiện tại, JNTO Việt Nam đang triển khai minigame về du lịch Nhật Bản trên website với nhiều phần quà hấp dẫn.