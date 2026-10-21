Jisung NCT DREAM khiến netizen 'mãn nhãn mãn thính' với 'Crash 2'

Jisung (NCT DREAM) sẽ thể hiện ca khúc nhạc phim (OST) cho chính bộ phim mà anh tham gia. Anh sẽ kết hợp cùng thành viên cùng nhóm là Chenle để trình bày bản OST đầu tiên cho bộ phim phát sóng thứ Hai - thứ Ba trên kênh ENA, mang tên Crash 2.

Smash It sẽ chính thức ra mắt vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 22/10, trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Bộ phim do Park Jun Woo đạo diễn, Oh Su Jin chấp bút kịch bản, với sự tham gia lên kế hoạch từ KT Studio Genie và sản xuất bởi AStory.

Đây là bản nhạc phim đầu tiên mà Chenle và Jisung, bộ đôi thường được gọi là "Chenji", cùng nhau thể hiện. Với âm hưởng bass mạnh mẽ kết hợp cùng các chất liệu âm thanh điện tử dồn dập, Smash It tái hiện trọn vẹn sự kịch tính trong những phân cảnh rượt đuổi của bộ phim. Điểm nhấn đặc biệt của ca khúc chính là sự hòa quyện trong giọng hát mà cả hai đã dày công xây dựng suốt thời gian qua.

Video âm nhạc (MV) phát hành cùng thời điểm sẽ mang đến những màn rượt đuổi bằng xe hơi mãn nhãn hơn hẳn mùa đầu tiên, đồng thời khắc họa hoạt động của Đội Điều tra Tội phạm Giao thông (TCI), đơn vị nay càng thêm vững mạnh với sự góp mặt của Jisung. Qua đó, khán giả có thể cảm nhận trước bầu không khí đầy kịch tính của Crash 2. Ca khúc này được tung ra trước thời điểm phim lên sóng hơn ba tuần. Một đại diện từ phía sản xuất chia sẻ: "Họ dự định sẽ chinh phục khán giả bằng chất giọng ngọt ngào của mình".

Crash 2 là phần tiếp nối của loạt phim Crash từng ra mắt vào năm 2024. Trong mùa mới, đội TCI thuộc Sở Cảnh sát Namgang đã được nâng cấp thành một đơn vị điều tra cấp đô thị trực thuộc Cục Điều tra Quốc gia, đảm nhận nhiệm vụ giải quyết các tội phạm giao thông trên phạm vi toàn quốc.

Trong phim, Jisung vào vai sĩ quan Ji Dae Se, nhân vật được mệnh danh là "thần tượng" của bộ phận cảnh sát giao thông tại Sở Cảnh sát Namgang. Vốn đã ngưỡng mộ đội TCI từ lâu, sự gia nhập của Ji Dae Se hứa hẹn sẽ mang đến luồng năng lượng mới cho cả đội.

Crash 2 sẽ chính thức khởi chiếu vào lúc 22h (giờ Hàn Quốc) ngày 16/11, trên kênh ENA, đồng thời được phát hành trên các nền tảng KT Genie TV và Disney+.