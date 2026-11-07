Jisoo tự tay sáng tác ca khúc mới cho phim Angry Birds 3

Sau hai lần giải cứu hòn đảo thành công, Red giờ đây có một sứ mệnh hoàn toàn mới: trở thành người chồng và người cha tốt. Từ một chú chim từng không có gia đình, luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi, Red nay phải học cách chăm sóc và nuôi dạy ba đứa con với những tính cách, nhu cầu khác nhau. Mỗi cô cậu nhóc nhà Red và Silver đều có những vấn đề riêng cần bố mẹ quan tâm, khiến cuộc sống của hai vị phụ huynh trẻ không ít lần trở nên rối ren.

Trailer phimAngry Birds 3

Thế nhưng, khi cả gia đình còn chưa kịp thích nghi với những thử thách mới, Red, Silver cùng hội bạn thân lại nhận được tin dữ: hòn đảo Chim đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp xảy ra, đẩy các cư dân chim vào cảnh hoảng loạn, đồng thời đe dọa cả sự sống của những chú lợn trên đảo.

Phim Angry Birds 3 chiêu đãi fan loạt bất ngờ: Jisoo góp giọng nhạc phim, hé lộ màn crossover đình đám đón mùa lễ hội cuối năm.

Là người hùng từng nhiều lần bảo vệ quê nhà, Red không thể đứng ngoài cuộc. Nhưng lần này, anh không còn phải đơn độc đối mặt với hiểm nguy mà có sự đồng hành của gia đình và những người bạn thân thiết. Cuộc phiêu lưu giải cứu hòn đảo vì thế cũng trở thành cơ hội để Red gần gũi, thấu hiểu các con hơn, đồng thời giúp những cô cậu nhóc nhận ra tình yêu thương và sự hy sinh của bố mẹ. Đặc biệt, trailer còn gây bất ngờ với màn crossover của Nhím xanh Sonic trong vũ trụ “Những chú chim giận dữ”.

Phim gây bất ngờ với màn crossover của Nhím xanh Sonic

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn vô cùng bất ngờ khi bộ phim giới thiệu "Sun Showers" - một ca khúc hoàn toàn mới do Jisoo, chị cả của nhóm nhạc Blackpink, đồng sáng tác và thể hiện. Chia sẻ về dự án, nữ ca sĩ cho biết việc được hoàn thiện ca khúc cho bộ phim là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, Jisoo cho biết: “Tôi rất vui khi có cơ hội tham gia phim Angry Birds 3. Tôi luôn yêu thích cách các bộ phim kết hợp những nhân vật đầy màu sắc cùng yếu tố hài hước và cảm xúc.

Với ‘Sun Showers’, tôi muốn tạo nên một ca khúc vui tươi, nhẹ nhàng, phù hợp với không khí của bộ phim, khiến người nghe cảm thấy vui vẻ, muốn mỉm cười và nhún nhảy theo. Tôi hy vọng khán giả sẽ yêu thích bài hát khi xem phim trong dịp nghỉ lễ.”

Bên cạnh sự trở lại của dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc, phần phim mới còn chào đón nhiều gương mặt lần đầu gia nhập vũ trụ Angry Birds. Hai ngôi sao trẻ Walker Scobell (“Percy Jackson and the Olympians”) và Emma Myers (“Wednesday”) lần lượt đảm nhận vai Glider và June.

Đáng chú ý, Psalm West, con trai của Kim Kardashian, cũng thử sức với lĩnh vực lồng tiếng hoạt hình khi góp giọng cho nhân vật Olly. Dàn diễn viên còn có sự góp mặt của Maitreyi Ramakrishnan (“Never Have I Ever”), MrBeast cùng “Lọ Lem” Lily James và nhiều tên tuổi đình đám khác.

Với câu chuyện gia đình ấm áp đan xen những tình huống hài hước, dàn nhân vật mới đầy cá tính và cuộc phiêu lưu được nâng cấp về quy mô, phim Angry Birds 3 hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí dành cho nhiều thế hệ khán giả. Sự góp mặt của dàn diễn viên đa dạng cùng những bất ngờ thú vị như màn xuất hiện của Sonic càng khiến bộ phim trở thành lựa chọn đáng chú ý cho cả gia đình trong mùa lễ hội cuối năm.