Jisoo lột xác trong Addicted: Chị cả BLACKPINK đang xây dựng hình ảnh solo thế nào?

Không còn gắn mình với vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch vốn quen thuộc, Jisoo đang cho thấy một khía cạnh táo bạo hơn trong hành trình âm nhạc cá nhân.

Từ những hình ảnh quảng bá phủ sắc tím bí ẩn đến MV mang đậm chất điện ảnh, Addicted không đơn thuần là một ca khúc mới mà còn hé lộ cách nữ ca sĩ từng bước định hình phong cách riêng trước khi phát hành album phòng thu solo đầu tiên.

Chị cả BLACKPINK gây bất ngờ với hình ảnh nổi loạn

Sáng 30.10.2026, Jisoo chính thức phát hành đĩa đơn kỹ thuật số Addicted trên các nền tảng âm nhạc trong nước và quốc tế vào lúc 8 giờ theo giờ Hàn Quốc, tức 6 giờ sáng tại Việt Nam. Công ty quản lý BLISSOO đồng thời công bố MV, khép lại chuỗi hoạt động quảng bá kéo dài gần một tuần với nhiều hình ảnh và video gây chú ý.

Đây là đĩa đơn thứ hai mở đường cho album phòng thu solo đầu tay của thành viên BLACKPINK, tiếp nối Click phát hành ngày 4.9. Nếu sản phẩm trước mang màu sắc viễn tưởng, khai thác sự kết nối giữa hai người bị thu hút bởi nhau, Addicted lại đi sâu vào cảm xúc mãnh liệt, khi một người liên tục bị cuốn hút và dần chìm đắm trong tình yêu.

JISOO - ADDICTED (Official MV) - (Nguồn: Youtube Jisoo)

Jisoo bất ngờ với hình ảnh ma mị, nổi loạn trong Addicted

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, Addicted đã cho thấy hướng đi khác biệt so với các sản phẩm solo trước đây của Jisoo.

Thay vì xuất hiện trong những bộ trang phục nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp cổ điển, nữ ca sĩ lựa chọn phong cách tối màu với những chi tiết tạo hình sắc sảo. Mái tóc cắt bằng, bộ móng tay sơn đen và trang phục ôm sát giúp Jisoo xây dựng hình ảnh lạnh lùng, bí ẩn nhưng vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng.

Không gian quảng bá được bao phủ bởi màu tím sẫm, những đám mây giông và hình ảnh tia sét tạo thành trái tim. Đây là chi tiết thị giác được sử dụng xuyên suốt, gợi liên tưởng đến những cảm xúc mãnh liệt, khó kiểm soát khi con người bị cuốn vào một mối quan hệ.

Trong MV phát hành sáng 30.10, Jisoo tiếp tục phát triển ý tưởng này bằng những khung hình mang đậm chất điện ảnh. Đáng chú ý là màn trình diễn dưới nước, nơi nữ ca sĩ kết hợp chuyển động cơ thể với hiệu ứng ánh sáng và không gian huyền ảo.

Những tia chớp xuất hiện giữa bầu trời tối, cùng sự chuyển đổi liên tục giữa ánh sáng và bóng đêm, góp phần tạo nên bầu không khí vừa cuốn hút vừa có phần bất ổn. Thay vì tập trung vào những màn vũ đạo đông người, hình ảnh Jisoo được khai thác thông qua biểu cảm, chuyển động và cách cô tương tác với không gian.

Ở góc độ âm nhạc, Addicted mang màu sắc dance-pop với phần âm thanh tối hơn, khai thác cảm giác bị hấp dẫn đến mức khó thoát ra. Ca khúc không chỉ kể câu chuyện tình yêu theo hướng ngọt ngào mà còn nhấn mạnh trạng thái say mê, hồi hộp và sự thôi thúc muốn tiếp tục ở gần người mình yêu.

Chất giọng trầm ấm, mềm mại vốn là đặc trưng của Jisoo được đặt trong một không gian âm nhạc có sắc thái mạnh hơn. Cách thể hiện này giúp nữ ca sĩ tạo nên sự tương phản giữa vẻ ngoài lạnh lùng và những cảm xúc đang diễn ra bên trong.

Đáng chú ý, Addicted vẫn giữ chủ đề về sức hút giữa hai con người từng xuất hiện trong Click, nhưng lựa chọn cách thể hiện khác. Nếu Click nói về sự kết nối tự nhiên, cảm giác hai người tìm thấy nhau giữa những tình huống bất ngờ, thì Addicted đi xa hơn khi khắc họa trạng thái bị cuốn sâu vào cảm xúc ấy.

Sự chuyển đổi này khiến hai đĩa đơn có mối liên hệ về nội dung, đồng thời sở hữu bản sắc hình ảnh riêng.

Việc lựa chọn phong cách nổi loạn hơn cũng không đồng nghĩa Jisoo đang từ bỏ hoàn toàn hình tượng thanh lịch trước đây. Điểm thay đổi nằm ở cách cô mở rộng khả năng thể hiện, cho phép bản thân thử nghiệm những cảm xúc và tạo hình từng ít xuất hiện trong các dự án solo.

Đây là lựa chọn đáng chú ý đối với một nghệ sĩ vốn có hình ảnh ổn định suốt nhiều năm hoạt động cùng BLACKPINK.

Từ Click đến Addicted, Jisoo đang tìm lối đi riêng trong sự nghiệp solo

Jisoo bước vào thị trường âm nhạc với tư cách thành viên BLACKPINK năm 2016, cùng Jennie, Rosé và Lisa. Trong nhóm, cô thường được nhắc đến với vẻ đẹp thanh lịch, phong thái điềm tĩnh và chất giọng dễ nhận diện.

Khi bắt đầu hoạt động solo, nữ ca sĩ không lập tức thay đổi mạnh về hình ảnh. Đĩa đơn đầu tay Me được phát hành năm 2023, với ca khúc chủ đề Flower, tiếp tục khai thác vẻ đẹp nữ tính, kết hợp âm nhạc hiện đại cùng những yếu tố thẩm mỹ mang dấu ấn Á Đông.

Sản phẩm này giúp Jisoo tạo dựng vị trí riêng trong thị trường âm nhạc, đồng thời cho thấy cô có khả năng duy trì sức hút khi hoạt động độc lập với BLACKPINK.

Đến tháng 2.2025, Jisoo tiếp tục phát hành EP Amortage, mở rộng màu sắc âm nhạc với những ca khúc mang chủ đề tình yêu và các cung bậc cảm xúc. Cùng năm, màn hợp tác với nam ca sĩ người Anh Zayn Malik trong Eyes Closed đưa tên tuổi Jisoo xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ.

Những hoạt động này đánh dấu sự chuyển dịch từ một thần tượng K-pop nổi tiếng sang nghệ sĩ có thể phát triển các sản phẩm hướng đến thị trường quốc tế.

Năm 2026, Jisoo tiếp tục đẩy mạnh chiến lược âm nhạc cá nhân với hai đĩa đơn mở đường cho album phòng thu đầu tiên.

Ở Click, nữ ca sĩ xuất hiện trong bối cảnh công viên giải trí bỏ hoang, kết hợp yếu tố khoa học viễn tưởng và hình tượng người máy. MV do đạo diễn Joseph Kahn thực hiện, tạo nên một không gian hình ảnh khác biệt so với những sản phẩm trước.

Ca khúc từng lọt Top 10 bảng xếp hạng iTunes tại 43 thị trường và xuất hiện trên bảng xếp hạng Top Songs của Apple Music ở 11 quốc gia, vùng lãnh thổ theo số liệu được công bố trong giai đoạn quảng bá.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục khai thác hình ảnh viễn tưởng trong sản phẩm kế tiếp, Jisoo lại lựa chọn hướng thể hiện có phần tối hơn với Addicted.

Sự khác biệt giữa hai đĩa đơn cho thấy nữ ca sĩ đang thử nghiệm nhiều cách kể chuyện bằng âm nhạc và hình ảnh. Đây cũng có thể là cách cô giới thiệu những khía cạnh khác nhau trong album phòng thu sắp tới, thay vì xây dựng toàn bộ dự án theo một khuôn mẫu duy nhất.

Trong bối cảnh các thành viên BLACKPINK đều có sự nghiệp cá nhân đáng chú ý, việc định hình bản sắc riêng ngày càng trở nên quan trọng.

Jennie theo đuổi hình ảnh đa dạng giữa pop, R&B và hip-hop, Lisa nổi bật với khả năng trình diễn cùng phong cách âm nhạc mang tính quốc tế, trong khi Rosé tạo dấu ấn bằng chất giọng giàu cảm xúc và những sản phẩm có tính tự sự.

Với Jisoo, con đường đang hình thành có phần khác biệt. Cô không tập trung vào việc tái hiện phong cách của những thành viên còn lại mà khai thác thế mạnh về hình ảnh, biểu cảm và chất giọng riêng, đồng thời mở rộng phạm vi thể hiện qua các dự án solo.

Điểm đáng quan tâm trong Addicted không chỉ là trang phục gợi cảm hay những khung hình tối màu. Sản phẩm còn cho thấy nỗ lực kết hợp âm nhạc, vũ đạo và ngôn ngữ điện ảnh để xây dựng một hình tượng có chiều sâu hơn.

Đây là hướng đi có thể phát huy lợi thế của Jisoo khi cô vừa hoạt động âm nhạc vừa có kinh nghiệm diễn xuất. Khả năng kiểm soát biểu cảm trước ống kính, thể hiện cảm xúc thông qua ánh mắt và chuyển động giúp nữ ca sĩ có thêm chất liệu để xây dựng những MV giàu tính kể chuyện.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi hình ảnh có tạo nên bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp hay không vẫn cần được đánh giá qua phản hồi của khán giả, khả năng trình diễn trực tiếp và thành tích của sản phẩm sau thời gian phát hành.

Sau Addicted, Jisoo dự kiến trở lại các chương trình âm nhạc truyền hình tại Hàn Quốc để quảng bá ca khúc. Đây sẽ là cơ hội để khán giả theo dõi đầy đủ hơn khả năng trình diễn của nữ ca sĩ, thay vì chỉ đánh giá thông qua MV được dàn dựng công phu.

Đến sáng 30.10, BLISSOO chưa công bố thời điểm phát hành chính thức, tên gọi và danh sách đầy đủ các ca khúc trong album phòng thu solo đầu tiên của Jisoo.

Dù vậy, việc liên tiếp giới thiệu Click và Addicted trong vòng chưa đầy hai tháng cho thấy nữ ca sĩ đang đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho dự án dài hơi này.

Ở thời điểm vừa ra mắt, những con số lượt xem MV hay thứ hạng âm nhạc cần thêm thời gian để phản ánh chính xác sức hút của sản phẩm. Việc Jisoo lựa chọn một hình ảnh táo bạo hơn có thể tạo sự chú ý ban đầu, nhưng yếu tố quyết định vẫn là khả năng duy trì sức hấp dẫn của ca khúc sau giai đoạn quảng bá.

Từ vẻ đẹp thanh lịch của Flower, những thử nghiệm trong Amortage và Click đến không gian âm nhạc ma mị của Addicted, Jisoo đang từng bước cho thấy cô không muốn bị giới hạn trong một hình tượng cố định.

Với thành viên lớn tuổi nhất BLACKPINK, Addicted có thể chưa phải câu trả lời cuối cùng cho phong cách solo mà cô theo đuổi, nhưng là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình xây dựng bản sắc âm nhạc của riêng mình.