Jisoo lép vế các thành viên BlackPink?

Trong số các thành viên BlackPink, Jisoo có lẽ đang ảm đạm nhất về thành tích âm nhạc khi phát triển sự nghiệp solo. Nếu Jennie có bản hit Like JENNIE phủ sóng toàn cầu đồng thời tham gia nhiều lễ hội âm nhạc, Lisa biểu diễn ở World Cup, tham gia MTV Video Music Awards và giành giải Best Pop với ca khúc Dream hay Rosé với APT. (kết hợp với Bruno Mars) đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, Jisoo có phần “thua thiệt” các chị em về thành tích âm nhạc.

Trong bối cảnh đó, Jisoo vừa phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên ADDICTED. Cô cũng mạo hiểm thử nghiệm màu sắc âm nhạc mới dù thành tích vẫn chưa thật sự bùng nổ.

Nỗ lực thoát khỏi cái bóng BlackPink

Theo tờ Ten Asia, với sản phẩm mới, Jisoo đang dần xây dựng bản sắc âm nhạc độc lập sau khi rời khỏi khuôn khổ quen thuộc của BlackPink. Trong sản phẩm mới, nữ ca sĩ thử nghiệm cách hát tự nhiên, tiết chế hơn, đồng thời khai thác nét quyến rũ từ chất giọng trầm đặc trưng. Cô cũng thử sức với phần rap có flow khá lôi cuốn.

Tính đến ngày 3/11, MV ADDICTED của Jisoo đạt 16,3 triệu lượt xem sau 4 ngày phát hành. ADDICTED khai thác cảm xúc ngọt ngào nhưng mãnh liệt của tình yêu, khi một người dường như trở nên say mê, thậm chí nghiện đối phương. Ca khúc thuộc thể loại dance-pop, kết hợp nhịp điệu funky và trap. Phần phối khí được xây dựng tương đối tối giản. Nữ ca sĩ cũng trực tiếp tham gia viết lời, đưa cảm xúc cá nhân vào sản phẩm.

Ở phần mở đầu, tiếng bass điện tử với nhịp funky giữ vai trò chủ đạo. Trong khi đó, điệp khúc sử dụng cấu trúc tiết tấu đơn giản, chủ yếu gồm bass 808 tần số thấp, trống kick, clap và hi-hat.

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cách Jisoo xử lý giọng hát. Thay vì phô diễn giọng hát mạnh mẽ, phù hợp với màu sắc âm nhạc của BlackPink trước đây, cô lựa chọn lối thể hiện tự nhiên, nhẹ nhàng như đang trò chuyện. Cách hát này mang lại cảm giác gần gũi, thoải mái cho người nghe. Đặc biệt, đoạn rap nhanh ở phần mở đầu verse thứ hai cũng nhận được phản hồi tích cực.

Tuy nhiên, chất giọng đặc trưng, hơi tối, đôi khi hơi nghẹt, thiếu độ vang vẫn là hạn chế khiến phần vocal của bài chưa tạo được ấn tượng đủ mạnh.

Jisoo "lột xác" với phong cách cá tính, táo bạo hơn trong sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: Blissoo.

Sự thay đổi còn thể hiện rõ trong hình ảnh MV. Jisoo xuất hiện với hình ảnh táo bạo hơn, thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ bộ trang phục xuyên thấu toàn thân gợi liên tưởng đến Catwoman, mái tóc bob đen kết hợp váy đỏ đến tạo hình tóc ướt và tóc giả màu hồng. Những lựa chọn này tạo sự tương phản với mái tóc đen và hình ảnh thanh lịch vốn gắn liền với nữ ca sĩ trong nhiều năm.

Giới chuyên môn nhìn nhận sự chuyển biến này cho thấy Jisoo đã dành nhiều suy nghĩ để tìm ra phong cách phù hợp với bản thân. Thay vì tiếp tục dựa vào hình ảnh quen thuộc của một thành viên BlackPink, cô đang từng bước định hình cá tính riêng trong vai trò nghệ sĩ solo. Sự thay đổi được đánh giá tích cực bởi cách nữ ca sĩ chủ động thử nghiệm, tìm kiếm bản sắc âm nhạc và hình ảnh của chính mình.

Thiếu sự ấn tượng và bùng nổ

Sản phẩm bước đầu thu hút sự chú ý, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Xu hướng toàn cầu và bảng xếp hạng Video âm nhạc nổi tiếng hàng ngày toàn cầu trên YouTube, theo Ten Asia. Ca khúc nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại 28 khu vực, theo tờ Maekyung.

ADDICTED bước đầu nhận được sự chú ý nhưng chưa duy trì sức nóng lâu dài. Ảnh: Blissoo.

Bài hát này cũng đứng đầu bảng xếp hạng Worldwide Songs Chart và lọt vào BXH Top Songs của Apple Music tại 15 khu vực. Thêm vào đó, bài hát còn giành được một vị trí trong BXH Daily Top Songs Global của Spotify. Trên QQ Music của Trung Quốc, nó đồng thời càn quét BXH doanh số kỹ thuật số, bài hát đang lên và bài hát thịnh hành, Herald Corp đưa tin.

Tuy nhiên, sức nóng của bài nhạc dường như không được duy trì quá lâu. Tới 5/11, bài hát đã bị rơi khỏi top 50 Daily Top Songs Global của Spotify. Bài hát cũng không góp mặt trong top 100 của BXH Melon - trang nghe nhạc chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc. Trong khi đó, Like JENNIE hay APT. vẫn đang góp mặt trong BXH này. Ở thị trường Mỹ, bài hát cũng không thể lọt BXH quan trọng là Billboard Hot 100.

Tình thế này khiến thành tích âm nhạc của Jisoo vẫn khá bấp bênh. Jisoo là thành viên của một trong những nhóm nhạc nữ hot nhất toàn cầu nên kỳ vọng của công chúng vào âm nhạc của cô luôn rất lớn.

Jisoo sẽ trình diễn ca khúc ADDICTED trên chương trình âm nhạc Hàn Quốc trong tuần này. Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của cô trên một chương trình âm nhạc trong nước với tư cách nghệ sĩ solo kể từ khi quảng bá Earthquake vào đầu năm ngoái. Khán giả đang kỳ vọng quá trình quảng bá của nữ ca sĩ sẽ giúp sản phẩm nâng cao thành tích trong những ngày tới.