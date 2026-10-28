Jisoo gây tranh cãi với phát âm tiếng Anh trong ca khúc mới

Mới đây, Jisoo đã chia sẻ đoạn teaser của Addicted, đĩa đơn phát hành trước thứ hai nằm trong album solo đầu tay sắp tới của cô. Dù thời lượng giới thiệu khá ngắn, phần điệp khúc với câu hát lặp lại “Got me so addicted” nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ.

Giai điệu có tính lặp lại, dễ ghi nhớ được kỳ vọng sẽ tạo sức hút cho sản phẩm mới của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, chính câu hát này lại trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội.

Một bộ phận khán giả cho rằng cách phát âm của Jisoo khiến từ “addicted” trở nên khó nghe, thậm chí bị nhầm thành một cụm từ khác có âm thanh nhạy cảm. Những bình luận về vấn đề này nhanh chóng xuất hiện dưới các bài đăng liên quan đến ca khúc, khiến đoạn teaser nhận được sự chú ý theo hướng ngoài dự đoán.

Không dừng lại ở tranh luận về phát âm, bản xem trước thứ hai của Addicted tiếp tục tạo ra những phản ứng trái chiều. Một số người bày tỏ sự không hài lòng với phần thể hiện giọng hát của Jisoo, trong khi những ý kiến khác đặt câu hỏi về lựa chọn âm nhạc của nữ thần tượng trong lần trở lại này.

Những phản hồi trên cho thấy sức hút của Jisoo cũng đi kèm với sự chú ý khắt khe từ công chúng. Là thành viên của BLACKPINK, cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và nhận được sự quan tâm đáng kể mỗi khi thực hiện các dự án cá nhân. Vì vậy, ngay cả một đoạn nhạc ngắn cũng có thể trở thành chủ đề bàn luận trên các nền tảng trực tuyến.

Dẫu vậy, những tranh luận xoay quanh teaser chưa đủ để phản ánh toàn bộ chất lượng của Addicted. Khi ca khúc chính thức ra mắt, khán giả sẽ có cơ hội đánh giá đầy đủ hơn về giai điệu, cách xử lý giọng hát cũng như hướng đi âm nhạc mà Jisoo lựa chọn.

Đáng chú ý, bất chấp những ý kiến trái chiều, sản phẩm vẫn tạo được tiếng vang ngay trong ngày đầu được quảng bá. Điều này cho thấy sức hút của nữ ca sĩ chưa có dấu hiệu suy giảm, đồng thời giúp Addicted trở thành một trong những sản phẩm được người hâm mộ chờ đợi.

Theo kế hoạch được giới thiệu, Addicted dự kiến phát hành toàn cầu vào ngày 30/10 theo giờ Hàn Quốc. Người hâm mộ hiện mong chờ phiên bản hoàn chỉnh của ca khúc, trong khi những tranh luận về đoạn teaser cũng khiến màn trở lại của Jisoo nhận được thêm sự chú ý.