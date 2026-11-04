Jisoo (BLACKPINK) và Nayeon (TWICE) chia sẻ tình bạn trên 'Whenever Possible'

Whenever Possible là một chương trình tạp kỹ, trong đó hai người dẫn chương trình Yu Jae Seok và Yoo Yeon Seok khai thác những khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi trong cuộc sống thường ngày của người dân bình thường để mang đến bất ngờ, niềm vui và sự may mắn.

Vào ngày 4/11, Whenever Possible đã tung ra đoạn giới thiệu mới, hé lộ sự xuất hiện bất ngờ của Jisoo và Nayeon tại khu phố Sanbon, TP. Gunpo. Đoạn giới thiệu cũng cho thấy tình bạn thân thiết giữa hai nữ thần tượng những người đã quen biết nhau từ thời còn là thực tập sinh và bằng tuổi nhau.

Trong đoạn teaser, Jisoo được gọi là "con gái của Sanbon” vì cô là một 'ngôi sao' lớn lên tại khu phố này. Dù Jisoo khiêm tốn cho rằng, danh xưng đó thuộc về cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim Yuna, nhưng người dẫn chương trình vẫn trêu đùa rằng, cô hoàn toàn có thể là “người con gái thứ hai của Sanbon”.

Khi cùng dạo quanh khu phố, Jisoo đã chỉ ra những địa điểm quen thuộc tại đây. Trong khi đó, khi các trò chơi thú vị bắt đầu, Nayeon đã thể hiện tinh thần cạnh tranh đầy quyết liệt, mang đến bầu không khí hào hứng và kịch tính cho chương trình.