Jisoo (BLACKPINK) tự tay sáng tác ca khúc mới, 'khuấy động' mùa lễ hội cuối năm

Trong phần phim mới này, sau hai lần giải cứu hòn đảo thành công, Red giờ đây có một sứ mệnh hoàn toàn mới, trở thành người chồng và người cha tốt. Từ một chú chim từng không có gia đình, luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi, Red nay phải học cách chăm sóc và nuôi dạy ba đứa con với những tính cách, nhu cầu khác nhau.

Mỗi cô cậu nhóc nhà Red và Silver đều có những vấn đề riêng cần bố mẹ quan tâm, khiến cuộc sống của hai vị phụ huynh trẻ không ít lần trở nên rối ren. Thế nhưng, khi cả gia đình còn chưa kịp thích nghi với những thử thách mới, Red, Silver cùng hội bạn thân lại nhận được tin dữ.

Hòn đảo Chim đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp xảy ra, đẩy các cư dân chim vào cảnh hoảng loạn, đồng thời đe dọa cả sự sống của những chú lợn trên đảo.

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn vô cùng bất ngờ khi bộ phim giới thiệu ca khúc Sun showers. Bài hát do Jisoo của nhóm nhạc BLACKPINK đồng sáng tác và thể hiện. Chia sẻ về dự án, nữ ca sĩ cho biết, việc được hoàn thiện ca khúc cho bộ phim là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, Jisoo cho biết: “Tôi rất vui khi có cơ hội tham gia The angry birds movie 3. Tôi luôn yêu thích cách các bộ phim kết hợp những nhân vật đầy màu sắc cùng yếu tố hài hước và cảm xúc. Với Sun showers, tôi muốn tạo nên một ca khúc vui tươi, nhẹ nhàng, phù hợp với không khí của bộ phim, khiến người nghe cảm thấy vui vẻ và nhún nhảy theo. Tôi hy vọng khán giả sẽ yêu thích bài hát khi xem phim trong dịp nghỉ lễ".

Bên cạnh sự trở lại của dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc, phần phim mới còn chào đón nhiều gương mặt lần đầu gia nhập "vũ trụ Angry birds". Hai "ngôi sao" trẻ Walker Scobell và Emma Myers lần lượt đảm nhận vai Glider và June.

Đáng chú ý, Psalm West - con trai của Kim Kardashian, cũng thử sức với lĩnh vực lồng tiếng hoạt hình, khi góp giọng cho nhân vật Olly. Dàn diễn viên còn có sự góp mặt của Maitreyi Ramakrishnan, MrBeast cùng Lily James và nhiều tên tuổi đình đám khác.