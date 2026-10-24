Jisoo (BLACKPINK) trở lại với 'chất nhạc gây nghiện'

Tài khoản chính thức của BLISSOO mới đây đã công bố hình ảnh quảng bá đầy ấn tượng cùng với một bộ đếm ngược, khơi dậy sự phấn khích trong lòng người hâm mộ. Jisoo cũng hé lộ về màn ra mắt này trên Instagram với thông điệp “1030 Y ADDICTED!”, khiến các fan bắt đầu suy đoán về concept cũng như phong cách âm nhạc trong sản phẩm mới của cô.

Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra những thay đổi trên ảnh đại diện kênh YouTube chính thức của Jisoo, cùng với đó là một đoạn video giới thiệu (motion teaser) xuất hiện hình ảnh trái tim cách điệu thành tia sét đầy ấn tượng. Các đường dẫn để lưu trước (pre-save) đĩa đơn sắp ra mắt cũng đã được công bố, tạo nên sự mong đợi lớn trước thời điểm phát hành vào lúc 8h sáng (theo giờ Hàn Quốc) ngày 30/10.

Các ấn phẩm quảng bá mang tông màu tím đầy kịch tính, kết hợp cùng hình ảnh gợi liên tưởng đến cơn bão và những chi tiết bắt mắt, hoàn toàn phù hợp với phong cách đặc trưng của Jisoo. Bầu không khí đầy bí ẩn này càng khơi gợi sự tò mò về định hướng sáng tạo cho sản phẩm mang tên ADDICTED, cũng như những gì nữ ca sĩ đã chuẩn bị cho dự án solo mới nhất của mình.

Tiếp nối các hoạt động cùng BLACKPINK và hành trình phát triển không ngừng với tư cách nghệ sĩ solo, sản phẩm mới của Jisoo đánh dấu một cơ hội nữa để cô thể hiện bản sắc âm nhạc cá nhân.

Trong khi đó, cộng đồng người hâm mộ, được gọi là BLINK, đã bắt đầu kêu gọi ủng hộ đĩa đơn sắp ra mắt trên mạng xã hội. Họ chia sẻ các hình ảnh quảng bá, đếm ngược thời gian phát hành, đồng thời khuyến khích mọi người thực hiện thao tác lưu trước (pre-save) ca khúc này.

Khi ngày phát hành đến gần, sự mong đợi càng tăng cao, khiến người hâm mộ nóng lòng muốn biết Jisoo sẽ mang đến điều gì trong 'ADDICTED', tác phẩm mới nhất bổ sung vào danh mục âm nhạc solo của cô.