Jisoo (BLACKPINK) tiết lộ thói quen ăn uống khó ngờ

Theo MyDaily, trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator phát sóng trên JTBC ngày 8/11, Jisoo (BLACKPINK) lần đầu công khai chiếc tủ lạnh tại căn nhà nơi cô đang sống một mình. Trước khi mở tủ, nữ ca sĩ tự tin tuyên bố: "Đây là thời điểm tủ lạnh của tôi đầy đủ nhất. Có lẽ sẽ không còn lúc nào phong phú như thế này nữa".

Jisoo trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator phát sóng trên JTBC.

Tuy nhiên, khi cánh cửa tủ lạnh được mở ra, các đầu bếp không khỏi ngỡ ngàng vì bên trong khá trống trải. Một số người thậm chí hài hước hô lên: "Báo động! Báo động!".

Trước phản ứng của mọi người, Jisoo thản nhiên giải thích: "Bình thường, có những lúc trong tủ lạnh của tôi chỉ có nước và trái cây. Hiện tại đã là thời điểm có nhiều đồ nhất rồi".

Dù không chứa quá nhiều thực phẩm, tủ lạnh của thành viên BLACKPINK vẫn có một số món đáng chú ý như các loại nước sốt giao hàng, mắm muối, cá cơm rim do mẹ làm, sốt ớt Cheongyang trộn cơm do dì chuẩn bị, bộ nguyên liệu lẩu đóng gói, đậu phụ và trái cây.

Đặc biệt, chương trình còn phát hiện những chai đồ uống có cồn được các thành viên BLACKPINK mua tặng Jisoo nhân dịp kỷ niệm 8 năm ra mắt, cách đây 2 năm.

Nữ ca sĩ tiết lộ bản thân gần như không thể uống rượu bia. "Tôi hoàn toàn không uống được rượu. Tôi muốn đem chia hết số rượu này cho mọi người", Jisoo nói. Cô còn hài hước chia sẻ: "Chỉ cần uống một lon bia thôi, có lẽ tôi phải bò về nhà mất".

Nữ ca sĩ tiết lộ bản thân gần như không thể uống rượu bia.

Jisoo cũng kể rằng trong dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động của BLACKPINK năm nay, các thành viên đã đến nhà cô nhưng không ai uống rượu. Thay vào đó, cả nhóm chỉ ăn hết trái cây rồi ra về.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất chương trình chính là sở thích ăn đồ ngọt của Jisoo. Nữ thần tượng thừa nhận: "Tôi thích món tráng miệng đến mức thường gọi món ngay khi vẫn đang ăn bữa chính".

Khi cựu cầu thủ bóng đá Ahn Jung Hwan đặt câu hỏi liệu việc ăn đồ cay rồi tiếp tục ăn đồ ngọt có tốt cho sức khỏe hay không, Jisoo lập tức đáp lại bằng một câu nói đầy hài hước: "Đó là con đường nhanh nhất khiến cơ thể bị hủy hoại". Lời thú nhận thẳng thắn của nữ ca sĩ khiến cả trường quay bật cười.

Bên cạnh đó, Jisoo còn tiết lộ gần đây cô đặc biệt yêu thích bánh waffle. Tuy nhiên, dù là ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, thành viên BLACKPINK vẫn khá cân nhắc khi lựa chọn món ăn.

"Cứ có chữ Dubai là món đó lại đắt. Chiếc waffle tôi thường gọi chỉ có giá 3.500 won, nhưng phiên bản Dubai lại lên đến 12.000 won. Với số tiền đó, tôi thà dùng để nạp game còn hơn", Jisoo chia sẻ.

Jisoo còn tiết lộ gần đây cô đặc biệt yêu thích bánh waffle.

Cùng tham gia chương trình, San của nhóm ATEEZ cũng thừa nhận là người yêu thích đồ ngọt. Nam thần tượng gợi ý cách tiết kiệm bằng việc mua riêng phần kem phết, sau đó kết hợp với bánh waffle kem tươi.

Những chia sẻ đời thường, từ chiếc tủ lạnh ít thực phẩm đến sở thích ăn uống và thói quen chi tiêu, đã mang đến hình ảnh Jisoo gần gũi, hài hước, khác với vẻ ngoài sang trọng thường thấy trên sân khấu.