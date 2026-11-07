Jisoo (BLACKPINK) phản ứng với Hoa hậu Thanh Thủy

Hoa hậu Thanh Thủy là một trong những mỹ nhân Việt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ nhan sắc nổi bật và những hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Mới đây, Thanh Thủy đăng tải đoạn clip ghi lại màn thể hiện vũ đạo cùng Nam vương Tuấn Ngọc trên nền nhạc ca khúc ADDICTED vừa phát hành của Jisoo (BLACKPINK).

Trong video, cả hai phối hợp ăn ý, thực hiện những động tác nhảy đồng đều và thể hiện sự tự tin trước ống kính. Màn kết hợp của Hoa hậu Thanh Thủy và Tuấn Ngọc nhanh chóng nhận được sự chú ý, thu hút nhiều lượt tương tác từ khán giả.

Hoa hậu Thanh Thủy kết hợp cùng Tuấn Ngọc nhảy trên nền nhạc ca khúc ADDICTED vừa phát hành của Jisoo (BLACKPINK).

Đáng chú ý, không lâu sau khi đoạn video được đăng tải, Jisoo đã có động thái đặc biệt dành cho Hoa hậu Thanh Thủy. Cụ thể, nữ ca sĩ đăng lại clip của người đẹp Việt trên tài khoản TikTok cá nhân. Hành động này khiến người hâm mộ không khỏi thích thú, bởi đây là sự chú ý trực tiếp từ chủ nhân ca khúc mà Thanh Thủy và Tuấn Ngọc lựa chọn để thực hiện vũ đạo.

Phản ứng của Jisoo nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi màn thể hiện của hai đại diện nhan sắc Việt nhận được sự chú ý từ thành viên BLACKPINK. Không ít ý kiến dành lời khen cho Thanh Thủy và Tuấn Ngọc khi bắt nhịp với ca khúc mới, đồng thời cho rằng đây là một khoảnh khắc đáng nhớ đối với người hâm mộ Jisoo tại Việt Nam.

Khán giả thích thú khi Jisoo đăng lại clip của Hoa hậu Thanh Thủy trên TikTok.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Năm 2022, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng cân đối, Thanh Thủy nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng của làng sắc đẹp Việt.

Đến năm 2024, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi đại diện Việt Nam tham gia Miss International - Hoa hậu Quốc tế và xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Thành tích này giúp Thanh Thủy trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại đấu trường nhan sắc nói trên. Danh hiệu hoa hậu trong nước và quốc tế đã đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hoạt động ở các thị trường khác nhau.

Hiện tại, Thanh Thủy vẫn tích cực tham gia các hoạt động giải trí, thời trang và sự kiện. Người đẹp thường xuyên xuất hiện tại những chương trình lớn, thực hiện các bộ ảnh và tham gia hoạt động giao lưu với người hâm mộ. Phong cách thời trang của cô cũng có nhiều thay đổi, ngày càng trưởng thành, đa dạng và cuốn hút hơn.

Trên mạng xã hội, Thanh Thủy duy trì tương tác với khán giả thông qua những hình ảnh đời thường, video bắt xu hướng và các khoảnh khắc trong công việc. Nàng hậu cho thấy sự linh hoạt khi thử sức với nhiều nội dung khác nhau, từ thời trang, làm đẹp đến vũ đạo.

Hoa hậu Thanh Thủy duy trì sức hút sau đăng quang.