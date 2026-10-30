Jisoo (BLACKPINK) 'lột xác' đầy ấn tượng dưới nước trong khi BLACKPINK làm nên lịch sử

Theo công ty quản lý BLISSOO, vào lúc 8h sáng ngày 30/10 (giờ Hàn Quốc), Jisoo đã phát hành ca khúc ADDICTED trên các nền tảng âm nhạc tại Hàn Quốc và quốc tế. Video âm nhạc cho ca khúc này cũng được ra mắt cùng thời điểm.

ADDICTED là một ca khúc nói về cảm giác vừa ngọt ngào, vừa choáng ngợp của tình yêu. Mở đầu bằng âm thanh của tia chớp, bài hát tiếp nối với nhịp điệu mạnh mẽ, kết hợp cùng giọng hát biến hóa linh hoạt qua nhiều quãng âm khác nhau. Thông qua giọng hát và màn trình diễn của mình, Jisoo khắc họa một trái tim luôn bị thu hút bởi một ai đó, để rồi chẳng mấy chốc mà chìm đắm hoàn toàn vào tình yêu ấy.

Ca khúc mới này mang sắc thái khác biệt so với CLICK, đĩa đơn mở đường đầu tiên từ album được ra mắt vào tháng trước. Nếu như trong CLICK, Jisoo thể hiện sự thu hút đầy bản năng bằng chất giọng điềm tĩnh, thì lần này, cô bộc lộ những cảm xúc sâu sắc và mãnh liệt hơn. Việc liên tiếp giới thiệu các ca khúc với sắc thái đối lập cho thấy định hướng âm nhạc mà cô theo đuổi trong album dài đầu tay của mình.

Video âm nhạc làm nổi bật khí chất bí ẩn cùng sức hút đầy lôi cuốn của Jisoo, đồng thời gây ấn tượng với phân cảnh trình diễn dưới nước. Biên đạo múa Lee Jung là người đảm nhận phần dàn dựng vũ đạo cho ca khúc này. Jisoo dự kiến sẽ xuất hiện trên các chương trình âm nhạc để quảng bá cho bài hát mới.

Trong video âm nhạc mang đậm chất điện ảnh, sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh và màn trình diễn đã làm nổi bật sức hút riêng của Jisoo. Trước khi chính thức ra mắt, cô đã khơi gợi sự mong đợi từ khán giả bằng một đoạn giới thiệu (teaser), trong đó cô xuất hiện với vẻ ngoài ướt sũng giữa không gian tối tăm đầy sấm chớp. Việc hé lộ trước các ca khúc từ album dài đầu tay cho thấy Jisoo đang khẳng định rõ nét hơn nữa bản sắc của mình, với tư cách là một nghệ sĩ solo.

Trước đó, sau khi phát hành vào tháng Chín, ca khúc CLICK đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại 9 khu vực và lọt vào top 10 tại tổng cộng 43 khu vực. Jisoo ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc BLACKPINK vào năm 2016, sau đó bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 2023, với đĩa đơn đầu tay mang tên ME. Bên cạnh âm nhạc, cô cũng đang tích cực mở rộng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất.

BLACKPINK đã được trao tặng Huân chương Văn hóa Okgwan tại "Lễ trao giải Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 17", diễn ra vào ngày 29/10, tại Nhà hát Haeoreum, thuộc Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, quận Jung-gu, Seoul. Vinh dự này càng thêm ý nghĩa khi được trao đúng vào năm kỷ niệm 10 năm ra mắt của nhóm. Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tổ chức, là danh hiệu cao quý nhất của Chính phủ dành cho lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật đại chúng. Cấp độ của mỗi danh hiệu được quyết định dựa trên quá trình xem xét toàn diện về thời gian cống hiến, các thành tựu đạt được và những đóng góp cho xã hội. Huân chương Văn hóa (loại Okgwan) là huân chương hạng Tư trong hệ thống Huân chương Văn hóa. Đây cũng là lần đầu tiên, một nhóm nhạc nữ K-pop được trao tặng danh hiệu này. BLACKPINK đã được ghi nhận nhờ những đóng góp trong việc lan tỏa làn sóng Hàn Quốc (Hallyu) thông qua các hoạt động của nhóm cũng như các hoạt động cá nhân trên sân khấu toàn cầu.