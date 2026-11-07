Jisoo (BLACKPINK) ký hợp đồng với công ty giải trí hàng đầu thế giới

Việc Jisoo chính thức ký hợp đồng với WME để được đại diện trên phạm vi toàn cầu được xem là bước tiến đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp cá nhân của nữ thần tượng. Với những thành tích âm nhạc, diễn xuất và sức ảnh hưởng thương hiệu đã xây dựng, thành viên BLACKPINK đang cho thấy tham vọng mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế.

Theo thông tin được Variety đăng tải, Jisoo - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK đã chính thức ký hợp đồng với William Morris Endeavor (WME), một trong những công ty quản lý và đại diện tài năng hàng đầu thế giới. Theo thỏa thuận, WME sẽ đảm nhận vai trò đại diện cho nữ nghệ sĩ trên phạm vi toàn cầu, mở ra thêm cơ hội phát triển sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là âm nhạc và giải trí quốc tế.

Động thái này diễn ra trong thời điểm Jisoo đang tích cực xây dựng dấu ấn riêng với tư cách nghệ sĩ solo. Mới đây, nữ ca sĩ phát hành ca khúc ADDICTED, một sản phẩm dance-pop mang màu sắc có phần u tối, khai thác cảm giác mất kiểm soát trước sức hút của tình yêu và sự hấp dẫn. Ngay sau khi ra mắt, bài hát nhanh chóng tạo được phản ứng tích cực trên các nền tảng nhạc số, đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại 28 khu vực và dẫn đầu iTunes Worldwide Songs.

ADDICTED được xem là bước tiếp nối trong chuỗi hoạt động âm nhạc cá nhân của Jisoo sau CLICK - ca khúc từng được giới thiệu là đĩa đơn mở đường cho album sắp tới. Nếu CLICK mang âm hưởng pop tươi sáng với câu chuyện về hai con người xuất thân khác biệt tìm thấy sự kết nối, ADDICTED lại thể hiện một màu sắc âm nhạc khác biệt hơn, cho thấy nỗ lực đa dạng hóa hình ảnh của nữ thần tượng.

Trên thực tế, Jisoo đã có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp solo kể từ năm 2023. Cô chính thức ra mắt với mini album đầu tay ME, sản phẩm tạo nên cột mốc đáng chú ý khi trở thành album đầu tiên của một nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đạt doanh số hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề Flower cũng nhanh chóng trở thành hiện tượng quốc tế, vươn lên vị trí thứ 2 trên Billboard Global 200 và dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Global Excl. U.S.

Không chỉ đạt thành tích trên các bảng xếp hạng, Flower còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai cùng vũ đạo đặc trưng. MV của ca khúc ghi nhận lượng lượt xem trong 24 giờ đầu cao nhất trong số các video âm nhạc Kpop phát hành trong năm 2023, góp phần khẳng định sức hút của Jisoo khi hoạt động độc lập.

Đến năm 2025, nữ ca sĩ tiếp tục phát hành mini album AMORTAGE, với những ca khúc đáng chú ý như Earthquake và Your Love. Cùng năm, màn kết hợp với Zayn trong ca khúc Eyes Closed cũng giúp Jisoo mở rộng phạm vi tiếp cận khán giả quốc tế. Sản phẩm lọt vào Top 10 Billboard Global Excl. U.S., đồng thời đạt vị trí thứ 20 trên Billboard Global 200 và thứ 72 trên Billboard Hot 100.

Bên cạnh âm nhạc, năm 2026 đánh dấu một giai đoạn hoạt động sôi nổi của Jisoo trên nhiều lĩnh vực. Sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn sân vận động Deadline World Tour cùng BLACKPINK, nữ nghệ sĩ tiếp tục đảm nhận vai chính trong series hài lãng mạn Boyfriend on Demand của Netflix, ra mắt hồi tháng 3. Tháng 5, cô có lần đầu tiên xuất hiện tại Met Gala, một trong những sự kiện thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Jisoo cũng tham gia các dự án hợp tác thương hiệu với Off-White và Pokémon.

Những hoạt động này cho thấy hình ảnh của Jisoo không còn giới hạn trong vai trò thần tượng âm nhạc. Nữ nghệ sĩ đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động sang diễn xuất, thời trang và quảng cáo, qua đó xây dựng vị thế của một ngôi sao giải trí có sức ảnh hưởng đa lĩnh vực.

Đáng chú ý, WME là cái tên có vị thế lớn trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. Công ty hiện đại diện cho nhiều nghệ sĩ hàng đầu như Adele, Billie Eilish, Bruno Mars, Coldplay, Olivia Rodrigo, Rihanna, Shakira và The Weeknd. Việc Jisoo gia nhập danh sách khách hàng của WME vì thế được xem là dấu mốc quan trọng, tạo thêm điều kiện để cô tiếp cận các cơ hội hợp tác, dự án biểu diễn và hoạt động giải trí ở quy mô quốc tế.

Tuy nhiên, giá trị của thỏa thuận này không chỉ nằm ở danh tiếng của công ty đại diện. Trong bối cảnh Jisoo đã sở hữu nền tảng người hâm mộ toàn cầu từ BLACKPINK, cùng những thành tích solo đáng ghi nhận, sự hợp tác với WME có thể trở thành đòn bẩy để nữ nghệ sĩ định hình rõ nét hơn con đường phát triển cá nhân.

Từ thành công của Flower, AMORTAGE đến những dự án âm nhạc mới như CLICK và ADDICTED, Jisoo đang từng bước chứng minh khả năng hoạt động độc lập bên cạnh vị thế thành viên BLACKPINK. Việc ký hợp đồng với WME tiếp tục cho thấy những kế hoạch dài hạn của nữ ca sĩ, đồng thời mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp quốc tế của cô.