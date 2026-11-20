Ngày 19/11, thương hiệu thời trang Dior tổ chức sự kiện thắp sáng Giáng Sinh tại Bắc Kinh, quy tụ dàn sao gồm Tăng Thuấn Hy, Vương Sở Nhiên, Lý Quân Nhuệ, Trịnh Khâm Văn, Jisoo, Đậu Kiêu, Chu Dã, Vương Ngọc Văn, Trần Tinh Húc cùng góp mặt.

Jisoo xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ và đứng ở vị trí trung tâm, thể hiện sự ưu ái mà thương hiệu dành cho cô. Trước đó, Jisoo còn gây bất ngờ khi trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Vogue China, trở thành idol Kpop đầu tiên lên bìa chính của tạp chí này.

Jisoo diện trang phục từ bộ sưu tập Xuân Hè 2027 còn chưa ra mắt của Dior, cùng chiếc túi xách Cigale - It Bag mới của nhà mốt Pháp. Thiết kế váy ngắn mang đến cảm giác trẻ trung, phần cổ đính hoa cầu kỳ lại tạo nên vẻ quý phái, đậm chất tiểu thư Dior. Đứng cạnh dàn mỹ nhân Trung Quốc cao hơn 1,7 m, Jisoo không vì thế mà vẻ đẹp của cô bị lu mờ.

Đêm thắp sáng Giáng sinh của Dior lần này được đánh giá là buổi tụ hội của dàn trai xinh gái đẹp, trong đó, Vương Sở Nhiên được khen ngợi nhờ khí chất thanh lịch, nhan sắc ngày càng mặn mà. Mỹ nhân sinh năm 1999 cao 1,72 m, vóc dáng quyến rũ, với lợi thế là đôi chân dài thẳng tắp. Theo Sohu, Vương Sở Nhiên thường xuyên vào top 4 người đẹp nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Cô được mệnh danh là "tiểu Lưu Diệc Phi", "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới".

Hiện tại, Vương Sở Nhiên được yêu thích khi tham gia show giải trí Bây giờ xuất phát nào 4. Sự hài hước, tinh nghịch, tính cách phóng khoáng của nữ diễn viên giúp cô nhận được cảm tình của khán giả.

Châu Dã sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là "gà cưng" dưới trướng Lý Băng Băng - bà chủ công ty quản lý nghệ sĩ Hòa Tụng. Nhờ đó, cô nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo của các thương hiệu lớn như Lancome, Dior, L'Oreal, Shiseido... Những tài nguyên thương mại giúp địa vị của Châu Dã thăng hạng so với lứa tiểu hoa đán cùng thời.

Tại LHP Cannes 2026, Châu Dã được khen ngợi hết lời khi diện một thiết kế cầu kỳ, sang trọng nằm trong bộ sưu tập Xuân hè 2026 của NTK Phan Huy. Châu Dã được đánh giá cao vì là ngôi sao có gương mặt đẹp ''không góc chết'', không sợ ống kính phóng viên tại các sự kiện. Khi tham gia các sự kiện, Châu Dã luôn nổi bật nhờ khả năng "cân đồ", dễ dàng thể hiện mọi phong cách thời trang.

Vương Ngọc Văn được ví như búp bê với làn da trắng sứ, thân hình thon gọn với chiều cao 1,72 m đẹp như người mẫu. Khán giả khen ngợi nhan sắc của Vương Ngọc Văn ngày càng tinh tế, sang trọng, vừa có nét kiêu kỳ, vừa dễ thương, nữ diễn viên sở hữu sự cân bằng hiếm có giữa nét mong manh và quyến rũ. Người đẹp sinh năm 1997 tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh. Cô tham gia diễn xuất từ năm 18 tuổi trong phim điện ảnh Thông số tình yêu (2015). Người đẹp còn tham gia các tác phẩm như Hạ chí chưa tới, Cửu châu hải thượng mục vân ký, Gặp được cậu thật tốt, Tam quốc cơ mật, Xứng đáng để yêu, Cô Chu, Luyến tiếc những vì sao, Vi vũ yến song phi...

Vương Ngọc Văn xuất hiện cùng nam diễn viên Trần Tinh Húc, cả hai là bạn thân gần 20 năm. Đầu năm 2026, họ đóng chính trong phim tình cảm Một tình yêu bất ngờ đến.

Sự kiện còn có sự góp mặt của các mỹ nam như Lý Quân Nhuệ, Tăng Thuấn Hy, Đậu Kiêu.

Dàn khách mời chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.