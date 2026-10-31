Jisoo (Blackpink) gây bất ngờ với diện mạo nổi loạn trong MV mới

Jisoo (Blackpink) gây sốt với diện mạo nổi loạn trong MV mới. Ảnh: Trang cá nhân nghệ sĩ

Đúng 6h ngày 30.10 (giờ Việt Nam), Jisoo chính thức phát hành MV Addicted, đánh dấu màn trở lại với hình ảnh khác biệt so với phong cách thanh lịch, dịu dàng từng gắn liền với tên tuổi của cô.

Nếu trước đây Jisoo thường xuất hiện với mái tóc tối màu, trang phục nữ tính và thần thái nhẹ nhàng, thì trong sản phẩm mới, thành viên Blackpink lại lựa chọn diện mạo cá tính, quyến rũ và có phần nổi loạn.

Mái tóc hồng trở thành điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lần tái xuất này. Màu tóc nổi bật kết hợp với lối trang điểm sắc sảo giúp Jisoo thể hiện hình ảnh mới mẻ, khác xa vẻ đẹp trong trẻo vốn quen thuộc với người hâm mộ.

Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi diện hàng loạt trang phục táo bạo. Những thiết kế cắt xẻ, bodysuit ren đen cùng phụ kiện kim loại mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, gợi cảm. Sự kết hợp giữa trang phục, kiểu tóc và thần thái lạnh lùng tạo nên một Jisoo khác biệt trong từng khung hình.

Bên cạnh những thay đổi về ngoại hình, Addicted còn đánh dấu bước thử nghiệm mới của Jisoo trong âm nhạc.

Ca khúc mang màu sắc Pop/Dance/EDM với tiết tấu nhanh, âm thanh điện tử dồn dập và giai điệu có phần gai góc. Nội dung bài hát khai thác cảm giác bị cuốn vào một mối quan hệ đầy cám dỗ, khi con người dù nhận thức được những rủi ro vẫn khó lòng thoát khỏi sức hút của đối phương.

Đáng chú ý, Jisoo còn đảm nhận một số đoạn rap trong ca khúc. Đây là điểm mới đối với nữ thần tượng, người vốn được biết đến nhiều hơn qua những phần thể hiện tập trung vào giọng hát.

Việc thử sức với rap, kết hợp cùng chất nhạc điện tử mạnh mẽ, giúp Addicted tạo ra sự khác biệt so với những sản phẩm trước đây của cô. Đồng thời, điều này cũng cho thấy Jisoo đang từng bước tìm kiếm những cách thể hiện đa dạng hơn trong hành trình hoạt động solo.

Phần hình ảnh của MV tiếp tục là yếu tố được đầu tư nhằm tạo ấn tượng với khán giả.

Thay vì xây dựng câu chuyện theo trình tự thông thường, Addicted lựa chọn phong cách siêu thực với những bối cảnh mang màu sắc kỳ bí. Jisoo xuất hiện trong căn phòng lục giác đỏ với hệ thống gương phản chiếu, giữa khung cảnh giông bão và bên cạnh hình ảnh một con mắt khổng lồ.

Các chi tiết thị giác được kết hợp với ánh sáng, màu sắc tương phản và nhịp dựng nhanh, góp phần làm nổi bật không khí bí ẩn, căng thẳng của ca khúc.

Ngay sau khi MV phát hành, những hình ảnh mới của Jisoo nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Mái tóc hồng, phong cách thời trang táo bạo cùng những đoạn rap trở thành các chi tiết được người hâm mộ quan tâm và bàn luận.

Sự chuyển hướng này càng thu hút chú ý bởi Jisoo từ lâu đã gắn liền với hình tượng thanh lịch, nữ tính. Kể từ khi ra mắt cùng Blackpink, cô thường được nhắc đến với vẻ đẹp dịu dàng, phong thái sang trọng và những lựa chọn thời trang tinh tế.

Trong các hoạt động cá nhân trước đây, nữ ca sĩ cũng chủ yếu duy trì phong cách gần gũi với hình ảnh quen thuộc. Vì vậy, việc liên tục thử nghiệm những tạo hình mới cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách Jisoo xây dựng dấu ấn riêng.

Trước Addicted, nữ ca sĩ từng giới thiệu MV Clik Clak vào đầu tháng 9 với màu sắc u tối hơn. Hai sản phẩm nối tiếp nhau cho thấy cô đang hướng tới những lựa chọn mới cả về âm nhạc lẫn hình ảnh, thay vì chỉ duy trì phong cách từng tạo nên sức hút trước đó.

Hiện Jisoo cũng đang chuẩn bị cho album solo phòng thu đầu tiên, dù thời điểm phát hành chính thức chưa được công bố.

Với Addicted, Jisoo không chỉ gây chú ý bởi mái tóc hồng hay những bộ trang phục gợi cảm mà còn cho thấy mong muốn làm mới bản thân trong âm nhạc. Những thử nghiệm này đang mở ra một giai đoạn đáng chờ đợi trong sự nghiệp solo của thành viên Blackpink.