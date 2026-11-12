Jisoo (BLACKPINK) gây bất ngờ với diện mạo khác lạ

Theo MyDaily, ngày 11/11, Jisoo đã chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân, ghi lại những khoảnh khắc trong buổi chụp hình gần đây. Đi kèm hình ảnh, thành viên BLACKPINK để lại những dòng chú thích ngắn như "Addicted", "Khoe đôi dép dễ thương", "Cứ nằm xuống là tôi ngủ ngay" hay "Khoe bộ móng tay".

Jisoo đã chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân ghi lại những khoảnh khắc trong buổi chụp hình gần đây.

Ngay khi được đăng tải, loạt ảnh thu hút sự chú ý bởi màn thay đổi hình tượng táo bạo của nữ thần tượng. Khác với vẻ đẹp trong trẻo thường thấy, Jisoo lần này lựa chọn phong cách trang điểm mắt khói đậm, kết hợp những thiết kế mang hơi hướng nổi loạn.

Trong một số khung hình, nữ ca sĩ diện chiếc váy mini đen cổ yếm, được đính những ngôi sao bạc lấp lánh. Cô phối trang phục cùng quần tất đen, tạo nên tổng thể vừa quyến rũ vừa bí ẩn.

Mái tóc dài suôn thẳng kết hợp phần mái bằng càng làm nổi bật đường nét gương mặt sắc sảo của Jisoo. Đáng chú ý, điểm nhấn gây bất ngờ nhất chính là bộ móng tay màu đen được thiết kế dài và nhọn.

Jisoo liên tục đưa hai tay lên gần gương mặt để khoe bộ móng độc đáo. Trong một bức ảnh, cô còn tạo dáng tinh nghịch như chú mèo đang giương móng vuốt, mang đến hình ảnh khác hẳn phong cách dịu dàng quen thuộc.

Ở những khoảnh khắc khác, nữ thần tượng nằm trên sàn, hướng ánh mắt về phía ống kính và tạo nên bầu không khí đầy mơ màng. Những chi tiết trang trí hình ngôi sao lấp lánh quanh mắt, kết hợp lớp trang điểm đậm, giúp đôi mắt và các đường nét trên gương mặt Jisoo trở nên nổi bật hơn.

Sự thay đổi lần này cho thấy khả năng biến hóa hình ảnh của thành viên BLACKPINK. Từ phong cách thanh lịch, nữ tính đến vẻ ngoài cá tính, sắc lạnh, Jisoo đều mang đến những sắc thái khác biệt.

Sự thay đổi lần này cho thấy khả năng biến hóa hình ảnh của thành viên BLACKPINK.

Bên cạnh hoạt động thời trang, Jisoo cũng đang tích cực chuẩn bị cho những dự án âm nhạc cá nhân. Ngày 30/10, nữ ca sĩ phát hành ADDICTED, đĩa đơn mở đường thứ hai cho album phòng thu solo đầu tiên trong sự nghiệp.

Trước đó, Jisoo đã giới thiệu ca khúc CLICK vào tháng 9, đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình phát triển màu sắc âm nhạc riêng.

Hiện nữ thần tượng đang chuẩn bị phát hành album solo đầy đủ đầu tiên. Với loạt hình ảnh mới cùng những sản phẩm âm nhạc liên tiếp được giới thiệu, Jisoo tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới bản thân sau nhiều năm hoạt động cùng BLACKPINK.