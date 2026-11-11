Jisoo BLACKPINK cùng Nayeon TWICE hé lộ cách YG và JYP đánh giá, loại thực tập sinh

Trong tập mới nhất của chương trình Whenever Possible (SBS), Jisoo và Nayeon đã xuất hiện với tư cách khách mời. Cả hai cùng hai người dẫn chương trình Yoo Jae Suk và Yoo Yeon Seok đi tìm kiếm những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi tại Sanbon-dong, Gunpo.

Jisoo bắt đầu quá trình thực tập tại YG Entertainment vào năm lớp 11 (năm thứ hai THPT), trong khi Nayeon gia nhập JYP Entertainment từ năm lớp 9 (năm thứ ba THCS) và trải qua sáu năm thực tập trước khi chính thức ra mắt. Yoo Jae Suk lưu ý rằng, các thực tập sinh không chỉ đơn thuần là tập luyện: "Sau các đợt đánh giá hằng tháng, nếu kết quả không tốt, sẽ có người đến thông báo rằng: Hôm nay là ngày cuối cùng của bạn ở đây". Cả hai 'thần tượng' đều xác nhận rằng, thực tế đúng là như vậy.

Jisoo hồi tưởng: "Tại YG, sau mỗi đợt đánh giá, họ sẽ dán bảng điểm lên rồi rời đi. Sau đó, tất cả chúng tôi cùng nhìn vào bảng điểm đó và bật khóc". Jisoo giải thích rằng, kết quả được công bố ngay trong ngày, liệt kê thứ hạng của từng thực tập sinh, và tên của những người bị loại sẽ được in bằng một màu khác. Ngày hôm đó chính là ngày cuối cùng của họ".

Nayeon chia sẻ rằng, cách thức tại JYP lại khác biệt: "Ở JYP, họ gọi từng người vào văn phòng để trao đổi trực tiếp". Nghe vậy, Yoo Jae Suk thốt lên: "Thật quá khắc nghiệt đối với những người còn trẻ tuổi như thế".

Khi Yoo Yeon Seok đề cập đến việc ngày nay có những thực tập sinh bắt đầu từ khi còn học tiểu học, Jisoo bày tỏ: "Tôi nghĩ, mình không thể làm được như vậy", đồng thời cho rằng, việc bắt đầu muộn hơn cũng có những ưu điểm riêng. Jisoo cười kể lại: "Tôi đã đi học đến tận năm lớp 11, tham gia các chuyến dã ngoại cùng trường và tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian đó. Sau đó, khi bạn bè đang phân vân chọn khối Xã hội hay khối Tự nhiên, thì tôi lại chọn bước chân vào ngành giải trí". Cô cũng chia sẻ rằng, bạn bè từng trêu chọc cô: "Cậu lại bỏ học đúng vào thời điểm khó khăn nhất đấy".

Cả hai thần tượng đều không có trải nghiệm về cuộc sống đại học. Jisoo gọi đại học là "một thế giới xa lạ", cô cho biết, những buổi hẹn hò tập thể (blind date) chỉ là điều cô biết qua phim ảnh và các bộ phim truyền hình. Nayeon cũng nói thêm: "Tôi chưa từng thấy hay thậm chí là nghe nói đến các chuyến dã ngoại hay những buổi hẹn hò tập thể như vậy bao giờ". Cùng sinh năm 1995, Jisoo và Nayeon đã là bạn bè từ trước khi ra mắt, dù cả hai từng thực tập tại các công ty khác nhau. Jisoo chia sẻ rằng, các thực tập sinh thường vô tình biết thông tin về nhau, chẳng hạn như ai là gương mặt nổi bật nhất tại một công ty khác và cho biết, Nayeon vốn đã rất nổi tiếng trong giới thực tập sinh từ thời điểm đó.