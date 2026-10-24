Jisoo (Blackpink) bất ngờ hé lộ màn trở lại với 'ADDICTED'

Jisoo (Blackpink) chuẩn bị trở lại đường đua K-pop với đĩa đơn “ADDICTED”. Ảnh: Trang cá nhân nghệ sĩ

Ngày 24.10, Jisoo chính thức thông báo kế hoạch trở lại đường đua âm nhạc với đĩa đơn ADDICTED.

Theo thông tin được công bố trên các kênh chính thức của BLISSOO, công ty quản lý hoạt động cá nhân của nữ ca sĩ, sản phẩm dự kiến ra mắt lúc 8h ngày 30.10 (giờ Hàn Quốc).

Thông báo xuất hiện cùng loạt hình ảnh quảng bá và đồng hồ đếm ngược, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ Blackpink.

Trên trang Instagram cá nhân, Jisoo đăng tải dòng chữ “1030 Y ADDICTED!”, như một lời nhắn gửi đầy ẩn ý trước ngày phát hành. Nữ ca sĩ đồng thời thay đổi ảnh đại diện trên kênh YouTube chính thức, báo hiệu sự khởi động của chiến dịch quảng bá mới.

Điểm gây chú ý trong những hình ảnh đầu tiên là tông tím chủ đạo, kết hợp hiệu ứng gợi liên tưởng đến giông bão và biểu tượng trái tim được cách điệu như một tia sét.

Thay vì hé lộ giai điệu hay một phần lời bài hát, ê-kíp lựa chọn tạo sự tò mò bằng những chi tiết thị giác. Sự kết hợp giữa hình ảnh trái tim và tia sét khiến nhiều người hâm mộ suy đoán về chủ đề cảm xúc mà ADDICTED có thể khai thác.

Tuy nhiên, những dự đoán này hiện vẫn chỉ xuất phát từ hình ảnh quảng bá. BLISSOO chưa công bố thể loại âm nhạc, nội dung ca khúc cũng như kế hoạch biểu diễn hoặc quảng bá cụ thể.

Dù thông tin còn hạn chế, ADDICTED đã nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng BLINK. Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ liên tục chia sẻ hình ảnh giới thiệu sản phẩm, thảo luận về những chi tiết trong teaser và kêu gọi nhau đón chờ màn trở lại của Jisoo.

Các đường dẫn đăng ký nghe trước (pre-save) cũng đã được mở, giúp khán giả có thể lưu sản phẩm trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến trước thời điểm phát hành chính thức.

Sự xuất hiện của ADDICTED tiếp tục đánh dấu một bước đi mới trong hành trình phát triển sự nghiệp cá nhân của Jisoo. Bên cạnh hoạt động cùng Blackpink, nữ ca sĩ đang từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ độc lập, đồng thời duy trì sự hiện diện trong lĩnh vực diễn xuất.

Lợi thế của Jisoo là lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu cùng sức nhận diện đã được xây dựng qua nhiều năm hoạt động với Blackpink. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm solo cũng đặt ra thử thách mới: làm thế nào để khẳng định màu sắc riêng và tạo dấu ấn khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của nhóm.

Chính vì vậy, việc lựa chọn concept, phong cách âm nhạc và cách tiếp cận công chúng luôn là những yếu tố được quan tâm mỗi khi Jisoo công bố dự án mới.

Với ADDICTED, chiến dịch giới thiệu ban đầu cho thấy sự đầu tư vào hình ảnh và tính bí ẩn. Những chi tiết quảng bá được tiết lộ từng bước không chỉ tạo hiệu ứng chờ đợi mà còn khuyến khích người hâm mộ chủ động tìm kiếm, chia sẻ thông tin về sản phẩm.

Dẫu vậy, sức hút từ teaser mới chỉ là bước khởi đầu. Khả năng chinh phục khán giả của ADDICTED sẽ được thể hiện rõ hơn khi ca khúc chính thức ra mắt, thông qua chất lượng âm nhạc, phản hồi của công chúng và thành tích trên các bảng xếp hạng.

Trước mắt, ngày 30.10 đang trở thành cột mốc được người hâm mộ Jisoo mong chờ, khi nữ ca sĩ chuẩn bị hé lộ một sản phẩm mới trên hành trình khẳng định dấu ấn riêng trong làng nhạc K-pop.