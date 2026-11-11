Jisoo, BABYMONSTER và NCT đổ bộ Coachella 2027

Chị cả BLACKPINK - Jisoo

Sự góp mặt của Jisoo tại Coachella 2027 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên chị cả BLACKPINK bước lên sân khấu lễ hội này với tư cách nghệ sĩ trình diễn đơn (solo), dự kiến vào các ngày 9.4 và 16.4.2027.

Nhờ đó, Jisoo trở thành thành viên tiếp theo của BLACKPINK sở hữu suất diễn cá nhân tại Coachella, nối tiếp phần thể hiện đậm dấu ấn kỷ nguyên “Ruby” của Jennie vào năm 2025 và màn xuất hiện gây bão mạng xã hội của Lisa trong phần diễn của Anyma tại Coachella 2026.

Dù đối mặt với hạn chế về vốn bài hát solo để đảm nhận trọn vẹn phần trình diễn kéo dài gần 1 giờ, Jisoo đã sớm có kế hoạch phát hành full album đầu tay vào quý I.2027.

Lần xuất hiện tại Coachella 2027 được coi là mắt xích quan trọng trong chiến dịch quảng bá toàn cầu cho sản phẩm mới. Giới chuyên môn và khán giả quốc tế đang rất chờ đợi bản lĩnh làm chủ sân khấu lớn của Jisoo, bởi đây là thử thách mang tính bứt phá, khác biệt hoàn toàn so với các tiết mục solo trong chuỗi đêm diễn (concert) của nhóm hay các buổi giao lưu khán giả (fan meeting) cá nhân.

Nhóm nhạc BABYMONSTER

Trong khi đó, YG Entertainment cũng thu hút sự chú ý khi chính thức xác nhận BABYMONSTER sẽ tham gia biểu diễn tại Coachella 2027 vào hai ngày 11.4 và 18.4.2027.

Thành tích này giúp 7 thành viên Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora và Chiquita trở thành đại diện K-pop thế hệ thứ 5 (gen 5) đầu tiên góp mặt tại sự kiện âm nhạc quy mô hàng đầu thế giới.

Màn chào sân này diễn ra chỉ sau khoảng 3 năm kể từ khi nhóm chính thức ra mắt vào tháng 4.2024, cho thấy tốc độ thăng tiến và chiến lược tiếp cận thị trường quốc tế đầy ấn tượng của tân binh nhà YG.

Song song với đó, nhóm đang tích cực thực hiện chuyến lưu diễn thế giới thứ hai mang tên BABYMONSTER CHOOM 2026-27 WORLD TOUR, dự kiến đi qua 18 thành phố thuộc 5 châu lục với tổng cộng 31 đêm diễn.

Việc đứng trên sân khấu Coachella khiến BABYMONSTER không tránh khỏi những so sánh với đàn chị BLACKPINK - nhóm nữ từng ghi dấu lịch sử khi trở thành đại diện K-pop đầu tiên biểu diễn vào năm 2019 và vươn lên vị trí nghệ sĩ trình diễn chính (headliner) vào năm 2023.

Với thế mạnh hát live, kỹ năng rap cùng phong thái sân khấu đậm chất YG đã được rèn giũa qua các chuyến lưu diễn toàn cầu, BABYMONSTER được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Mặc dù vậy, công chúng và người hâm mộ vẫn mong đợi sự chuẩn bị chỉn chu từ YG Entertainment thông qua việc đầu tư các bản phối mới, sản phẩm âm nhạc độc đáo hợp thị hiếu để 7 cô gái khẳng định bản sắc riêng, thay vì chỉ dừng lại dưới bóng hình của tiền nhiệm.

Nhóm nhạc NCT

Đại diện tiếp theo của K-pop tại Coachella 2027 gọi tên NCT khi nhóm có lần đầu tiên chào sân đại hội này với hai đêm diễn vào ngày 10.4 và 17.4.2027.

Khác với các nghệ sĩ khác, NCT sở hữu lợi thế lớn nhờ kho tàng âm nhạc đồ sộ và đa dạng, trải dài từ các sản phẩm chung toàn hệ thống cho đến những nhóm nhỏ (unit) như NCT 127, NCT DREAM, WayV, NCT WISH và NCT U.

Sự phong phú này tạo ra sự tò mò lớn về cách nhóm sẽ xây dựng và cấu trúc danh mục bài hát cho màn xuất hiện sắp tới. Nhiều khán giả đang trông chờ các bản hit mang tính biểu tượng như Make A Wish hay Kick It sẽ được làm mới để bùng nổ trước hàng chục nghìn người xem trực tiếp.

Lineup của Coachella 2027

Được tổ chức lần đầu tiên năm 1999 tại California, Coachella không chỉ dừng lại ở quy mô của một đại hội âm nhạc mà đã trở thành sự kiện văn hóa mang tính biểu tượng có sức lan tỏa mạnh mẽ về âm nhạc, thời trang và đời sống đại chúng trên toàn cầu.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ K-pop đình đám, Coachella 2027 quy tụ dàn nghệ sĩ biểu diễn chính lừng lẫy gồm Dua Lipa, Tame Impala và SZA, cùng sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu như Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy.

Sự hiện diện đồng loạt của các tên tuổi hàng đầu K-pop tiếp tục minh chứng cho sức hút của làn sóng Hallyu trên bản đồ âm nhạc thế giới.