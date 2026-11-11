Jisoo, BABYMONSTER biểu diễn tại Coachella 2027

BABYMONSTER vừa xác lập thêm một dấu mốc đáng chú ý trên hành trình vươn ra thị trường quốc tế khi chính thức được xác nhận góp mặt tại Coachella Valley Music and Arts Festival 2027. Đáng chú ý, nhóm trở thành đại diện Kpop thế hệ thứ 5 đầu tiên góp mặt tại một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh.

Ngày 11/11, YG Entertainment thông báo BABYMONSTER sẽ biểu diễn tại Coachella 2027, diễn ra ở thành phố Indio, bang California (Mỹ). Theo lịch trình được công bố, nhóm sẽ xuất hiện trên sân khấu vào hai ngày 11/4 và 18/4/2027 (theo giờ địa phương).

Đây được xem là cột mốc quan trọng đối với BABYMONSTER khi nhóm chỉ mất khoảng 3 năm kể từ thời điểm chính thức ra mắt vào tháng 4/2024 để ghi tên mình vào danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc danh giá này. Thành tích cũng đánh dấu bước tiến mới của nhóm trong hành trình mở rộng sức ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Từ những ngày đầu hoạt động, BABYMONSTER đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ khả năng ca hát, rap và trình diễn trực tiếp. Sở hữu đội hình 7 thành viên gồm Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora và Chiquita, nhóm được đánh giá là một trong những tân binh nổi bật của YG Entertainment với màu sắc âm nhạc giàu năng lượng cùng phong cách biểu diễn mang đậm dấu ấn công ty.

Việc góp mặt tại Coachella 2027 cũng khiến BABYMONSTER được đặt cạnh đàn chị BLACKPINK - nhóm nhạc từng tạo nên những cột mốc đáng nhớ cho Kpop tại sân khấu này. Năm 2019, BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên biểu diễn tại Coachella. Đến năm 2023, bốn cô gái tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên đảm nhận vị trí Headliner của lễ hội.

Sau thành công của BLACKPINK, sự xuất hiện của BABYMONSTER được kỳ vọng sẽ tiếp nối dấu ấn của các nhóm nhạc nữ YG Entertainment tại thị trường quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để 7 thành viên khẳng định màu sắc riêng, chứng minh năng lực trình diễn trước đông đảo khán giả quốc tế thay vì chỉ được nhìn nhận qua thành công của những người tiền nhiệm.

Không chỉ BABYMONSTER, Coachella 2027 còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều đại diện Kpop đáng chú ý. Jisoo (BLACKPINK) sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại lễ hội với tư cách nghệ sĩ solo vào ngày 9/4 và 11/4. Trong khi đó, NCT cũng có màn ra mắt tại Coachella với hai đêm diễn vào ngày 10/4 và 17/4. Bên cạnh đó, DJ kiêm nhà sản xuất Peggy Gou và ban nhạc Hàn Quốc Leenalchi cũng góp mặt trong danh sách nghệ sĩ.

Ở quy mô quốc tế, Coachella 2027 quy tụ nhiều tên tuổi đình đám như Dua Lipa, Tame Impala và SZA trong vai trò Headliner. Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng sẽ tham gia biểu diễn.

Ra đời từ năm 1999, Coachella không chỉ là một lễ hội âm nhạc quy mô lớn mà còn được xem là sự kiện văn hóa có sức ảnh hưởng trên toàn cầu, nơi quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau. Sự kiện thường thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế, đồng thời tạo ra sức lan tỏa đáng kể về âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng.

Hiện tại, BABYMONSTER cũng đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai mang tên 2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR CHOOM. Tour diễn dự kiến đi qua 5 châu lục, 18 thành phố với tổng cộng 31 đêm diễn, đánh dấu quy mô hoạt động ngày càng mở rộng của nhóm.

Với lần đầu tiên góp mặt tại Coachella, BABYMONSTER đang đứng trước cơ hội quan trọng để đưa tên tuổi đến gần hơn với công chúng quốc tế. Sau những dấu ấn mà BLACKPINK từng tạo dựng, màn xuất hiện của thế hệ đàn em tại sân khấu này chắc chắn sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi của Kpop trong năm 2027.