Jin (BTS) giành 5 giải thưởng âm nhạc tại Tây Ban Nha

Jin (BTS) biểu diễn trước đông đảo người hâm mộ. Ảnh: Trang cá nhân nghệ sĩ

Tại Top 50 Music Awards 2026, Jin được vinh danh ở 5 hạng mục, gồm Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất, Nghệ sĩ K-pop xuất sắc nhất, Ca khúc quốc tế xuất sắc nhất, Album quốc tế xuất sắc nhất và Fandom toàn cầu xuất sắc nhất.

Trong đó, Don't say you love me mang về giải Ca khúc quốc tế xuất sắc nhất, còn mini album Echo chiến thắng ở hạng mục Album quốc tế xuất sắc nhất.

Việc được vinh danh ở nhiều hạng mục cho thấy sức hút của Jin không chỉ đến từ các sản phẩm âm nhạc cá nhân mà còn từ sự đồng hành của cộng đồng người hâm mộ trên toàn cầu.

Top 50 Music Awards là giải thưởng âm nhạc tại Tây Ban Nha, từng ghi nhận những tên tuổi quốc tế như Billie Eilish, Harry Styles, Olivia Rodrigo và Taylor Swift.

Thành tích mới tiếp tục nối dài chuỗi dấu ấn trong hoạt động solo của Jin kể từ khi phát hành mini album Echo vào ngày 16.5.2025.

Album gồm 7 ca khúc, với Don't say you love me được lựa chọn làm bài hát chủ đề. Sản phẩm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người nghe và đạt những kết quả đáng chú ý trên các nền tảng nhạc số.

Ngày 25.5.2025, chỉ hơn một tuần sau khi phát hành, Don't say you love me vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng Spotify Global.

Ca khúc tiếp tục duy trì sức hút trong năm 2025, trở thành bài hát K-pop có lượng nghe trực tuyến cao nhất trên Spotify toàn cầu trong năm, theo thông tin được công bố.

Đến tháng 8.2026, Don't say you love me vượt mốc 1 tỉ lượt nghe trên Spotify, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc cá nhân của nam ca sĩ.

Không chỉ thành công về lượt nghe, sản phẩm còn cho thấy sự tham gia ngày càng rõ nét của Jin vào quá trình sáng tạo âm nhạc.

Ở mini album Echo, anh góp mặt trong khâu sáng tác và viết lời cho 4 trong tổng số 7 ca khúc. Qua đó, nam ca sĩ từng bước thể hiện màu sắc riêng, bên cạnh hình ảnh quen thuộc khi hoạt động cùng BTS.

Sức ảnh hưởng của Don't say you love me cũng được ghi nhận tại nhiều thị trường. Ca khúc từng dẫn đầu bảng xếp hạng Mexico House Radio Summer Edition 2026, vượt qua các sản phẩm của Ariana Grande, Justin Bieber và Nicki Minaj.

Những kết quả này góp phần khẳng định khả năng duy trì sức hút của bài hát sau hơn một năm phát hành, đồng thời cho thấy sự đón nhận dành cho các sản phẩm solo của Jin không chỉ giới hạn trong cộng đồng người hâm mộ K-pop.

Bên cạnh hoạt động cá nhân, Jin vẫn đồng hành cùng BTS trong các kế hoạch chung của nhóm.

Hiện BTS đang thực hiện chuyến lưu diễn thế giới Arirang. Theo lịch trình, nhóm sẽ biểu diễn tại sân vận động Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ở Santiago, Chile, vào các ngày 15, 17 và 18.10.

Việc giành 5 giải thưởng tại Top 50 Music Awards 2026 là dấu ấn mới trong hành trình solo của Jin. Thành công của Echo và Don't say you love me tiếp tục cho thấy khả năng phát triển sự nghiệp cá nhân của nam ca sĩ, song song với những hoạt động âm nhạc cùng BTS.