Jimin của BTS 'đỉnh' nhất tháng Mười Một

Jimin (BTS) đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho các thành viên nhóm nhạc nam trong tháng Mười Một, theo sau là San (ATEEZ) ở vị trí thứ hai và Jinyoung (GOT7) ở vị trí thứ ba.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã phân tích tổng cộng 73.624.781 dữ liệu lớn (big data) liên quan đến thương hiệu của 755 thành viên các nhóm nhạc nam. Dữ liệu được thu thập từ ngày 14/10 đến ngày 14/11, và kết quả này được sử dụng để xác định bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu trong tháng này. Jimin vẫn đứng đầu bảng xếp hạng mặc dù chỉ số danh tiếng thương hiệu giảm 1,85% so với tháng Mười.

San (nhóm ATEEZ) giành vị trí thứ hai với chỉ số danh tiếng thương hiệu tăng 34,3% so với tháng Mười. Trong khi đó, Jinyoung (GOT7) đứng ở vị trí thứ ba với chỉ số danh tiếng tăng 'cực khủng' 446,38% so với tháng Mười. Trong số ba thành viên có thứ hạng cao nhất tháng này, anh là người ghi nhận mức tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất so với tháng trước đó.

Kết quả phân tích các thuật ngữ gắn liền với Jimin bao gồm “ấm áp”, “chúc mừng” và “đáng yêu” đạt thứ hạng cao. Trong khi đó, “ARMY”, “Who” và “Jimtober” là những thuật ngữ xuất hiện với tần suất cao nhất trong phân tích từ khóa liên quan đến anh. Phân tích về sắc thái tích cực – tiêu cực cho thấy tỷ lệ phản hồi tích cực đối với Jimin đạt 95,23%.