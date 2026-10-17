Jimin (BTS) khoe ảnh selfie cận mặt, nhan sắc khiến fan xuýt xoa

Theo MyDaily, ngày 15/10, Jimin bất ngờ đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường. Nam ca sĩ không viết dòng trạng thái dài mà chỉ sử dụng các biểu tượng cảm xúc hình trái tim, đôi mắt yêu thích và bánh sinh nhật.

Đáng chú ý, trong một bức ảnh, Jimin đội chiếc mũ len kéo thấp xuống đầu, đồng thời đưa máy ảnh đến sát gương mặt để chụp selfie.

Jimin bất ngờ đăng tải những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường.

Dù được ghi lại ở khoảng cách rất gần, thành viên BTS vẫn gây ấn tượng với làn da sáng, mịn màng cùng những đường nét thanh tú. Đôi mắt trong trẻo và nụ cười nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ ngoài trẻ trung của nam thần tượng.

Thông thường, những bức ảnh chụp cận mặt dễ làm lộ khuyết điểm trên da hoặc khiến đường nét gương mặt trở nên kém cân đối. Tuy nhiên, Jimin vẫn tự tin khoe nhan sắc qua góc máy đặc biệt này. Ở bức ảnh còn lại, nam ca sĩ xuất hiện trong tư thế ngồi thư giãn trên ghế sofa, với chiếc kính râm được đặt trên đầu. Không cần tạo dáng cầu kỳ, Jimin vẫn thể hiện phong cách tự nhiên, pha trộn giữa nét cá tính và vẻ ngoài có phần tinh nghịch.

Không cần tạo dáng cầu kỳ, Jimin vẫn thể hiện phong cách tự nhiên, pha trộn giữa nét cá tính và vẻ ngoài có phần tinh nghịch.

Loạt hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ BTS trên toàn thế giới. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình của Jimin, đặc biệt là làn da và thần thái trong bức ảnh chụp cận mặt.

Một số bình luận nổi bật như: "Chụp selfie gần đến vậy mà làn da vẫn đẹp thế này sao?", "Chúc mừng tuần sinh nhật của Jimin", "Jimin lúc nào cũng đáng yêu" hay "Nhan sắc hoàn hảo, không hề có góc chết ngay cả khi chụp cận mặt".

Được biết, Jimin vừa đón sinh nhật vào ngày 13/10. Vì vậy, những hình ảnh được nam ca sĩ chia sẻ chỉ hai ngày sau dịp đặc biệt càng khiến người hâm mộ thích thú.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, Jimin hiện tiếp tục đồng hành cùng BTS trong các hoạt động âm nhạc quốc tế. Mới đây, nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc đã tổ chức thành công ba đêm diễn thuộc khuôn khổ BTS World Tour 'ARIRANG' in Lima tại sân vận động Estadio San Marcos, Peru vào các ngày 7, 9 và 10/10.

Jimin hiện tiếp tục đồng hành cùng BTS trong các hoạt động âm nhạc quốc tế.

Theo thông tin được công bố, chuỗi concert đã thu hút khoảng 151.500 khán giả trong ba đêm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của BTS tại thị trường Nam Mỹ. Đáng chú ý, ban đầu nhóm chỉ dự kiến tổ chức hai đêm diễn tại Lima. Tuy nhiên, trước nhu cầu lớn từ người hâm mộ địa phương, ban tổ chức quyết định bổ sung thêm một đêm diễn.

Toàn bộ vé của đêm diễn được bổ sung cũng nhanh chóng bán hết, tiếp tục khẳng định sức hút của nhóm nhạc được mệnh danh là "biểu tượng nhạc pop thế kỷ 21".

Giữa lịch trình lưu diễn bận rộn, những bức ảnh đời thường của Jimin vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu, nam thần tượng còn duy trì sức hút qua những khoảnh khắc giản dị và gần gũi ngoài đời.