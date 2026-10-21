Jihyo (TWICE) kết thúc với JYP Entertainment sau 21 năm

Sau 21 năm gắn bó với JYP Entertainment, Jihyo chính thức mở ra chương mới trong sự nghiệp khi thành lập công ty riêng mang tên EMITHAUS. Nữ ca sĩ mong muốn có thêm không gian để khám phá tiềm năng cá nhân, đồng thời khẳng định quyết định này không ảnh hưởng đến hành trình hoạt động cùng TWICE.

Trong thông báo mới nhất, Jihyo chia sẻ về ý nghĩa đằng sau tên gọi EMITHAUS. Theo nữ ca sĩ, từ “EMIT” mang ý nghĩa thể hiện hoặc phát ra, tượng trưng cho mong muốn khám phá những khả năng bên trong bản thân mà cô chưa có cơ hội khai thác.

“Đúng như ý nghĩa của từ ‘EMIT’ là ‘thể hiện hoặc phát ra’, tôi hy vọng đây sẽ là nơi tôi có thể tự do khám phá và hiện thực hóa cả những tiềm năng bên trong mà tôi chưa từng khám phá”, Jihyo bày tỏ.

Việc bước ra khỏi môi trường quen thuộc sau hơn hai thập kỷ cũng đồng nghĩa với những thay đổi trong cách làm việc và đưa ra quyết định. Jihyo cho biết cô ý thức rõ trách nhiệm của mình trong chặng đường mới, đồng thời sẽ tiếp cận mọi lựa chọn bằng sự cẩn trọng và tinh thần nghiêm túc hơn.

Bên cạnh việc chia sẻ về định hướng tương lai, trưởng nhóm TWICE cũng gửi lời tri ân đến JYP Entertainment và người hâm mộ ONCE, những người đã đồng hành cùng cô qua nhiều giai đoạn trưởng thành. Với Jihyo, quãng thời gian gắn bó với công ty không chỉ là hành trình phát triển sự nghiệp mà còn là những năm tháng quan trọng trong cuộc đời.

Dù lựa chọn con đường hoạt động độc lập, Jihyo khẳng định TWICE vẫn giữ vị trí đặc biệt và không thể thay thế đối với cô. Nữ ca sĩ nhấn mạnh việc thành lập công ty riêng không đồng nghĩa với rời nhóm, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đứng trên sân khấu cùng các thành viên trong những năm tới.

“TWICE là một phần không thể thay thế trong cuộc đời tôi. Giống như việc tôi luôn trân trọng những năm tháng chúng tôi đã cùng nhau đi qua, tôi cũng mong chờ tất cả những khoảnh khắc vẫn còn đang chờ đón phía trước”, cô chia sẻ.

Jihyo cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thành viên, tạo nên những kỷ niệm mới và duy trì hành trình âm nhạc đã gắn bó với mình trong nhiều năm.

Quyết định thành lập EMITHAUS đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của Jihyo sau 21 năm gắn bó với JYP Entertainment. Trong khi tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân theo hướng riêng, nữ ca sĩ vẫn đặt TWICE ở vị trí quan trọng, cho thấy mong muốn cân bằng giữa hành trình độc lập và sự gắn kết với nhóm nhạc đã làm nên tên tuổi của mình.