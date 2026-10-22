Jihyo (TWICE) gây tranh cãi vì thành lập công ty riêng, BLACKPINK bất ngờ bị gọi tên

Thông tin Jihyo (TWICE) được cho là rời JYP Entertainment để thành lập công ty riêng đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Đáng chú ý, câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang BLACKPINK khi người hâm mộ cho rằng nhóm nhạc nữ nhà YG Entertainment đã góp phần mở đường cho các thần tượng Kpop theo đuổi con đường hoạt động độc lập.

Theo thông tin được tài khoản Pop Base chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 21/10/2026, Jihyo đã rời JYP Entertainment và thành lập công ty riêng mang tên EMITHAUS. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ Kpop, đặc biệt khi tương lai hoạt động của các thần tượng sau khi rời công ty quản lý luôn là chủ đề nhận được nhiều quan tâm.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào quyết định được cho là của trưởng nhóm TWICE, một bộ phận cư dân mạng lại nhắc đến BLACKPINK và những tranh luận xoay quanh vai trò tiên phong của nhóm trong việc xây dựng sự nghiệp cá nhân bên cạnh hoạt động nhóm.

Sau khi thông tin về Jihyo được lan truyền, nhiều bình luận trên X cho rằng BLACKPINK xứng đáng được ghi nhận vì đã góp phần tạo ra tiền lệ cho các thần tượng nữ Kpop phát triển thương hiệu riêng. Theo những ý kiến này, việc các thành viên xây dựng công ty hoặc thương hiệu cá nhân trong khi vẫn duy trì hoạt động cùng nhóm đã mở ra một hướng đi đáng chú ý cho nghệ sĩ thuộc thế hệ sau.

Một tài khoản viết rằng nhiều người muốn đi theo con đường của BLACKPINK nhưng lại không sẵn lòng thừa nhận tầm ảnh hưởng của nhóm. Bình luận này nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy tranh luận không chỉ xoay quanh quyết định của Jihyo mà còn liên quan đến cách công chúng nhìn nhận những đóng góp của BLACKPINK đối với ngành công nghiệp thần tượng.

Một số người hâm mộ khác cũng chỉ ra sự khác biệt trong phản ứng của cộng đồng mạng trước những trường hợp tương tự. Theo họ, khi các thành viên BLACKPINK phát triển hoạt động cá nhân, quyết định này từng làm dấy lên những suy đoán về sự rạn nứt nội bộ hoặc khả năng nhóm dần tách rời. Trong khi đó, những thần tượng khác theo đuổi hướng đi độc lập lại thường nhận được sự ủng hộ và lời khen ngợi.

Sự đối lập được cho là này khiến một bộ phận người hâm mộ BLACKPINK cảm thấy nhóm chưa được đánh giá công bằng. Họ mong muốn những đóng góp của bốn thành viên trong việc xây dựng sự nghiệp cá nhân và duy trì sức ảnh hưởng của nhóm được nhìn nhận đầy đủ hơn.

Một yếu tố khiến câu chuyện trở nên căng thẳng là việc cư dân mạng nhắc lại những bình luận trước đây có liên quan đến Jihyo và người hâm mộ TWICE. Một số tài khoản cho rằng những lời khen ngợi dành cho các thần tượng khác cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn, thay vì bỏ qua những đóng góp mà BLACKPINK đã tạo dựng.

Đáng chú ý, một số bình luận còn đề cập đến Lisa và những tranh cãi từng xuất hiện giữa các cộng đồng người hâm mộ. Những lời chỉ trích gay gắt cho thấy cuộc thảo luận đã vượt ra ngoài vấn đề thành lập công ty riêng, trở thành màn tranh luận giữa các fandom về thành tích, tầm ảnh hưởng và vị trí của thần tượng trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Dẫu vậy, phần lớn những nội dung được lan truyền hiện xuất phát từ các bình luận trên mạng xã hội. Các ý kiến này phản ánh quan điểm của từng nhóm người hâm mộ, không đồng nghĩa với việc có thể xác định BLACKPINK là nhân tố duy nhất mở đường cho mô hình hoạt động độc lập của thần tượng Kpop.

Trên thực tế, việc nghệ sĩ xây dựng thương hiệu cá nhân, thành lập công ty riêng hoặc ký kết hợp đồng riêng cho các hoạt động ngoài nhóm là một xu hướng có nhiều nguyên nhân. Mỗi trường hợp còn phụ thuộc vào thỏa thuận với công ty quản lý, định hướng nghề nghiệp và khả năng duy trì hoạt động tập thể.

Vụ việc một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng của BLACKPINK không chỉ nằm ở âm nhạc, thời trang hay những thành tích quốc tế, mà còn thể hiện qua cách nhóm được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về mô hình phát triển sự nghiệp của thần tượng Kpop.

Đối với người hâm mộ, việc một nghệ sĩ có thể theo đuổi định hướng cá nhân mà vẫn duy trì mối liên kết với nhóm là vấn đề đáng quan tâm. Tuy nhiên, khi những lựa chọn nghề nghiệp này trở thành cơ sở để so sánh giữa các thần tượng, tranh luận rất dễ chuyển thành cuộc cạnh tranh về công lao và tầm ảnh hưởng giữa các fandom.

Trong trường hợp của Jihyo, thông tin về công ty riêng EMITHAUS đã trở thành tâm điểm cho một cuộc tranh luận rộng hơn về cách nhìn nhận những bước đi độc lập của nghệ sĩ. Còn với BLACKPINK, những phản ứng trái chiều cho thấy vị thế của nhóm vẫn là chủ đề thu hút sự chú ý và có khả năng khơi lại các cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Dù vậy, cần phân biệt rõ giữa thông tin được công bố và những nhận định của người hâm mộ. Các chi tiết về việc Jihyo rời JYP Entertainment, thành lập EMITHAUS cũng như những phát ngôn trong quá khứ cần được đối chiếu với nguồn xác nhận đáng tin cậy trước khi xem là thông tin chính thức. Những tranh cãi hiện tại, vì thế, vẫn nên được nhìn nhận chủ yếu như phản ứng của cộng đồng mạng trước một thông tin đang lan truyền.