Jihyo (TWICE) gây sốt với màn nhảy gợi cảm giữa đường phố Paris

Theo MyDaily, mới đây, Jihyo - trưởng nhóm TWICE đã chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc cô tự tin thực hiện những động tác vũ đạo gợi cảm giữa đường phố Paris.

Đính kèm video, nữ ca sĩ viết: "Red bottoms on, I feel like Nicole" (Tạm dịch: Diện đôi giày đế đỏ, tôi cảm thấy mình như Nicole).

Trong đoạn clip, Jihyo xuất hiện với phong cách thời trang táo bạo, kết hợp quần shorts da đen, áo crop top hai dây mỏng cùng đôi giày cao gót màu đỏ nổi bật.

Jihyo xuất hiện với phong cách thời trang táo bạo.

Nữ thần tượng khoác thêm áo da bên ngoài, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa quyến rũ. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ được cô buông xõa tự nhiên, góp phần làm nổi bật diện mạo trưởng thành.

Đáng chú ý, địa điểm ghi hình là một con đường tại Paris, với tháp Eiffel xuất hiện ở phía xa. Khung cảnh thành phố về đêm trở thành phông nền cho màn trình diễn ngẫu hứng của thành viên TWICE. Trên nền nhạc có tiết tấu chậm và gợi cảm, Jihyo thực hiện những động tác lắc hông, uốn người và chuyển động tay mềm mại. Cô liên tục tương tác với ống kính bằng ánh mắt tự tin, nụ cười cuốn hút và những cử chỉ đầy chủ động.

Ở một số khoảnh khắc, nữ ca sĩ còn đưa tay vuốt tóc, gửi nụ hôn gió về phía máy quay trước khi sải bước tiến gần đến ống kính. Đặc biệt, phần cuối video tập trung làm nổi bật đôi giày cao gót đỏ, món phụ kiện trở thành điểm nhấn xuyên suốt màn trình diễn.

Theo MyDaily, chỉ sau khoảng 3 giờ được đăng tải, đoạn video đã ghi nhận tới 30 triệu lượt xem, cho thấy sức hút đáng chú ý của Jihyo trên mạng xã hội. Bên dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ không giấu được sự phấn khích trước hình ảnh mới của nữ thần tượng.

Bên dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ không giấu được sự phấn khích trước hình ảnh mới của nữ thần tượng.

Một số bình luận viết: "Xinh đẹp quá", "Đây mới đúng là vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành", "Quá quyến rũ", "Bộ trang phục thực sự rất hợp với Jihyo", "Tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần".

Không ít khán giả còn nhận xét Jihyo ngày càng tự tin trong việc thể hiện phong cách cá nhân, đặc biệt là những hình ảnh mang màu sắc trưởng thành và gợi cảm.

Được biết, trước khi đoạn video gây sốt, Jihyo đã có mặt tại Pháp để tham dự show diễn Xuân/Hè 2027 của thương hiệu Christian Louboutin trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris.

Sự xuất hiện của nữ ca sĩ tại sự kiện thời trang quốc tế cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, cho thấy sức ảnh hưởng của các thần tượng Kpop ngày càng mở rộng ra ngoài lĩnh vực âm nhạc.

Là trưởng nhóm TWICE, Jihyo được biết đến với khả năng ca hát, vũ đạo và phong thái biểu diễn giàu năng lượng. Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn liên tục làm mới hình ảnh, từ phong cách trẻ trung, năng động đến vẻ ngoài quyến rũ, cá tính.

Jihyo được biết đến với khả năng ca hát, vũ đạo và phong thái biểu diễn giàu năng lượng.

Đoạn video nhảy giữa đường phố Paris lần này tiếp tục cho thấy sức hút của Jihyo, khi chỉ một khoảnh khắc ngắn cũng đủ trở thành chủ đề được đông đảo cư dân mạng quan tâm.