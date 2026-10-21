Jihyo TWICE cuối cùng cũng 'dứt áo ra đi' sau 21 năm

Trưởng nhóm Jihyo của TWICE đã rời JYP Entertainment sau 21 năm gắn bó và thành lập công ty riêng mang tên EMITHAUS. Cô nhấn mạnh rằng bước đi này không đồng nghĩa với việc cô rời khỏi TWICE.

Vào ngày 21/10, Jihyo đã đăng tải một bức thư viết tay lên mạng xã hội, kèm theo video ghi lại hình ảnh cô khi còn là thực tập sinh. Qua đó, cô chính thức thông báo về việc kết thúc hợp đồng độc quyền với JYP Entertainment và bắt đầu hành trình độc lập của riêng mình. Jihyo gia nhập JYP Entertainment từ khi còn nhỏ vào năm 2005, và sau khoảng 10 năm làm thực tập sinh, cô đã ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc TWICE vào năm 2015.

Trong thư, Jihyo chia sẻ: "Tôi đã đi đến quyết định khép lại hành trình cùng JYP, nơi tôi gắn bó suốt 21 năm, kể từ khi còn là một đứa trẻ. Việc gói gọn 21 năm cuộc đời trong vài câu chữ thực sự khó khăn hơn tôi tưởng. Từ thuở ấu thơ, qua những năm tháng thiếu niên cho đến khi trưởng thành, tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình tại JYP. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người tại JYP, những người đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường dài và giúp tôi khôn lớn, trưởng thành".

Cô cũng thông báo về việc thành lập công ty riêng mang tên EMITHAUS. Lấy cảm hứng từ từ "emit" (tỏa ra/phát ra), công ty này hướng tới mục tiêu phát huy cá tính và tiềm năng sáng tạo của các nghệ sĩ thông qua âm nhạc và nội dung. Bắt đầu với các hoạt động cá nhân của Jihyo, công ty dự định sẽ chiêu mộ thêm nhiều nghệ sĩ khác và mở rộng quy mô kinh doanh trong tương lai.

"Đối với tôi, sự độc lập này không phải là dấu chấm hết cho quãng thời gian đã qua, mà là lựa chọn về cách tôi sẽ sống trong tương lai. Giống như ý nghĩa của từ 'emit', tôi hy vọng có thể tự do khai phá cả những tiềm năng mà bản thân mình còn chưa khám phá hết", cô chia sẻ.

Jihyo khẳng định rõ ràng rằng, các hoạt động cùng TWICE vẫn sẽ tiếp tục: "Lựa chọn này không đồng nghĩa với việc nói lời tạm biệt với tập thể mà tôi đã gắn bó từ lâu. TWICE là một phần không thể thiếu và vô cùng quý giá trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn muốn tiếp tục đứng trên cùng một sân khấu với các thành viên".

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: "Trên hết, tôi xin cảm ơn ONCE vì đã luôn tin tưởng và dõi theo tôi suốt 11 năm qua".

Trước đó, vào năm 2023, Jihyo đã chứng minh năng lực của mình với tư cách nghệ sĩ solo thông qua album cá nhân đầu tay mang tên ZONE.