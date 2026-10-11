Jihan Dimack đăng quang Miss Grand International 2026, đại diện Việt Nam là Á hậu 4

Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham gia của khoảng 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vượt qua các đối thủ trong những phần thi áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử, người đẹp Jihan Dimack của Tanzania giành vương miện.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện Ecuador Shyare Andrade, Á hậu 2 là Beau Megan Goos (Hà Lan), Á hậu 3 thuộc về Ximena Carrillo (Guatemala), còn đại diện Việt Nam Emoura Phạm giành ngôi vị Á hậu 4.

Người đẹp Jihan Dimack giành vương miện hoa hậu tại Miss Grand International 2026. Ảnh: GrandTV

Jihan Dimack, tên đầy đủ là Jihan Mohin Dimachk, là người mẫu chuyên nghiệp, từng đăng quang Miss Universe Tanzania 2016 và đại diện quốc gia tham dự Miss Universe. Năm 2026, cô trở lại đấu trường sắc đẹp và giành danh hiệu Miss Grand Tanzania trước khi đăng quang tại cuộc thi quốc tế.

Trong khi đó, Emoura Phạm gây chú ý ở phần thuyết trình về hòa bình khi đề nghị khán giả dành ba giây im lặng, sau đó nhấn mạnh: “Đó là âm thanh của hòa bình”. Cô cho rằng nỗi đau của những người mất đi người thân không phụ thuộc vào quốc kỳ hay ngôn ngữ, đồng thời khẳng định quyền được sống trong hòa bình không nên có biên giới.

Dàn người đẹp Miss Grand International 2026 trong phần đồng diễn. Ảnh: GrandTV

Emoura Phạm trong phần thi trang phục áo tắm. Ảnh: FBNV

Ở phần thi ứng xử, đại diện Việt Nam chia sẻ về nguồn động lực đến từ gia đình, lịch sử và những gian khó mà người Việt Nam đã trải qua.

Cô kể câu chuyện về người mẹ từng đi bộ hơn 10km mỗi ngày để đến trường, nhiều lần đói lả nhưng vẫn kiên trì theo đuổi việc học. Qua đó, Emoura Phạm bày tỏ mong muốn lan tỏa giá trị của giáo dục, nghị lực và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Việc lọt vào Top 5 và giành danh hiệu Á hậu 4 giúp Emoura Phạm trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Việt Nam tại Miss Grand International 2026.

Miss Grand International (MGI) được thành lập năm 2013 bởi ông Nawat Itsaragrisil, doanh nhân người Thái Lan. Cuộc thi hướng đến sứ mệnh lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh và bạo lực trên toàn thế giới.

Dù nhiều lần vướng tranh cãi trong quá trình tổ chức, Miss Grand International vẫn duy trì sức hút, trở thành một trong những đấu trường sắc đẹp quốc tế được quan tâm nhất hiện nay.