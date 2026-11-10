JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải cách pháp luật và tư pháp

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Chủ tịch JICA Nhật Bản Tanaka Akihiko trao Biên bản thảo luận dự án trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: VNA

Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giai đoạn 2027-2030 sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ và hỗ trợ giải quyết những vấn đề pháp lý mới phát sinh từ thực tiễn.

Theo JICA, dự án dự kiến triển khai trong ba năm, từ ngày 1-4-2027 đến ngày 31-3-2030, với sự tham gia của Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Mục tiêu là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên môn tại Việt Nam, triển khai chương trình đào tạo, nghiên cứu tại Nhật Bản và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. JICA cũng dự kiến cử một chuyên gia dài hạn người Nhật Bản sang Việt Nam hỗ trợ triển khai các hoạt động của dự án.

Các chương trình sẽ được thực hiện với sự phối hợp của Bộ Tư pháp Nhật Bản, các chuyên gia pháp luật, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp Nhật Bản, qua đó tăng cường kết nối chuyên môn giữa các cơ quan, tổ chức của hai nước.

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, dự án mới còn hướng tới giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh từ sự thay đổi của môi trường kinh tế, xã hội, trong đó có chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), sự gia tăng các giao dịch xuyên biên giới và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

Trước đó, ngày 4-11, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam Kobayashi Yosuke và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã ký Biên bản thảo luận dự án tại Hà Nội, đặt cơ sở cho giai đoạn hợp tác tiếp theo trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước.

Hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Nhật Bản được khởi đầu từ năm 1992, khi cố Giáo sư Akio Morishima đến Hà Nội theo đề nghị của phía Việt Nam. Từ năm 1996, JICA bắt đầu triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực này và duy trì hoạt động liên tục trong gần ba thập kỷ.

Trong quá trình hợp tác, JICA đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng, sửa đổi nhiều văn bản pháp luật quan trọng, trong đó có Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Phá sản, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các chương trình hợp tác cũng tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật, tư pháp, biên soạn tài liệu nghiệp vụ và thúc đẩy nghiên cứu án lệ, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Tháng 11-2025, JICA đã tổ chức chương trình tổng kết hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam - Nhật Bản, đánh giá những thành tựu đạt được, thảo luận định hướng hợp tác trong thời gian tới. Dự án giai đoạn 2027-2030 được triển khai trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, đồng thời mở rộng nội dung hỗ trợ để đáp ứng các yêu cầu mới.

Thông qua dự án, JICA tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác bình đẳng, bền vững trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành pháp luật tại Việt Nam, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.