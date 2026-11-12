Ji Sung và hai con cùng gửi lời nhắn khiến Lee Bo Young tan chảy

Diễn viên Lee Bo Young nhận được món quà đặc biệt từ chồng Ji Sung và hai con ngay tại phim trường. Không chỉ chuẩn bị xe đồ ăn chu đáo, gia đình nữ diễn viên còn gửi kèm những lời nhắn đáng yêu, khiến người hâm mộ thích thú.

Cụ thể, mới đây Lee Bo Young chia sẻ loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân, kèm biểu tượng trái tim. Trong ảnh, nữ diễn viên tươi cười tạo dáng bên xe đồ ăn được gửi đến phim trường. Đây là món quà do ông xã Ji Sung chuẩn bị, với tên của anh cùng hai con được ghi trên bảng trang trí.

Lee Bo Young chia sẻ khoảnh khắc nhận quà từ chồng và con khi đi quay phim.

Đáng chú ý, những lời nhắn xuất hiện trên xe đồ ăn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Hai con của cặp đôi gửi lời nhắn: "Hãy yêu thương mẹ chúng con thật nhiều. Mọi người ăn ngon miệng và nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh nhé. Gửi từ Ji Yoo và Yoo Sung". Đặc biệt, dòng chữ "Hãy cho mẹ chúng con về nhà sớm nhé" khiến nhiều người bật cười vì sự đáng yêu của hai nhóc tỳ.

Trong khi đó, Ji Sung cũng thể hiện tình cảm dành cho bà xã bằng lời nhắn: "Mong mọi người chăm sóc Bo Young đáng yêu của chúng tôi thật tốt". Món quà không chỉ thể hiện sự quan tâm của nam diễn viên mà còn có sự góp mặt của hai con, khiến không khí gia đình càng thêm ấm áp.

Không dừng lại ở đó, Ji Sung còn trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng của vợ. Nam diễn viên hào hứng viết: "Wow! Cuối cùng em cũng bắt đầu ghi hình rồi. Anh rất mong chờ tác phẩm của Bo Young. Hong Mal Geum cố lên! Chúc em hoàn thành quá trình quay phim thật suôn sẻ và bình an nhé".

Lời động viên có phần tinh nghịch nhưng không kém phần ngọt ngào của Ji Sung khiến người hâm mộ thích thú. Qua đó, có thể thấy nam diễn viên luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công việc của bà xã, đồng thời không quên gửi lời chúc tốt đẹp đến cô trong giai đoạn bận rộn với lịch trình ghi hình.

Ji Sung và Lee Bo Young hiện có hôn nhân hạnh phúc.

Ji Sung và Lee Bo Young kết hôn năm 2013 sau nhiều năm hẹn hò. Cặp đôi hiện có hai con, một gái và một trai. Dù đều hoạt động trong lĩnh vực giải trí và có lịch trình riêng, cả hai vẫn thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho đối phương. Những khoảnh khắc đời thường như lần gửi xe đồ ăn này tiếp tục nhận được sự quan tâm bởi sự gần gũi, ấm áp của gia đình nổi tiếng.