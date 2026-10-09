Ji Chang Wook và Sion (NCT WISH) lại du lịch Nhật Bản cùng nhau

Ji Chang Wook và Sion đã hoàn tất việc ghi hình cho chương trình tạp kỹ sắp ra mắt, mang tên Ojisang and the Handsome Boy.

Ojisang and the Handsome Boy ghi lại hành trình du lịch Nhật Bản cùng nhau của Ji Chang Wook và Sion. Tên chương trình sử dụng từ tiếng Nhật "ojisan", có nghĩa là người đàn ông lớn tuổi hoặc chú/bác. Trước đó, hai 'ngôi sao' này đã thu hút sự chú ý khi những hình ảnh họ xuất hiện cùng nhau tại Nhật Bản lan truyền trên mạng xã hội. Người hâm mộ đặc biệt tò mò muốn biết 'phản ứng hóa học' giữa Ji Chang Wook và Sion sẽ như thế nào khi họ lần đầu tiên hợp tác trong một chương trình tạp kỹ.

Ji Chang Wook (sinh năm 1987) từng là thành viên cố định trong chương trình tạp kỹ gốc của TVING mang tên Youth MT và My Name Is Gabriel của đài JTBC. Anh cũng từng xuất hiện với tư cách khách mời trong nhiều chương trình nổi tiếng như City Fisherman, House on Wheels, Point of Omniscient Interfere và Whenever Possible.

Sion (sinh năm 2002) cũng đang tích cực mở rộng hoạt động trong lĩnh vực chương trình tạp kỹ. Gần đây nhất, vào ngày 7/10, anh đã xuất hiện với vai trò MC đặc biệt trong chương trình The Return of Superman của đài KBS 2TV. Anh cũng từng đảm nhận vai trò MC đặc biệt tại các chương trình âm nhạc. Ngoài ra, với tư cách là một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng chày Kia Tigers, anh từng xuất hiện trong một video cắm trại trên YouTube cùng cầu thủ bóng chày Yang Hyeon Jong, vào năm 2024.

Với khoảng cách tuổi tác lên tới 15 năm cùng xuất thân từ các lĩnh vực giải trí khác nhau, Ji Chang Wook và Sion hứa hẹn sẽ mang đến những tương tác thú vị và độc đáo trong chuyến hành trình khám phá Nhật Bản. Người hâm mộ toàn cầu đang rất mong chờ được chứng kiến ​​sự kết hợp đầy bất ngờ của họ trong chương trình tạp kỹ mới này.