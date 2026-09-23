Ji Chang Wook nói về vai diễn táo bạo trong phim 19+

Những ngày qua, bộ phim The Scandal là tâm điểm chú ý của khán giả truyền hình. Từ chủ đề cuộc chơi tình ái cho tới những cảnh táo bạo gây sốc, tác phẩm có Ji Chang Wook đóng chính sau khi lên sóng tạo làn sóng bàn luận và tranh cãi trái chiều.

The Scandal lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển nước Pháp Les Liaisons dangereuses của tác giả Pierre Choderlos de Laclos, xuất bản năm 1782. Nguyên tác trước đó đã vài lần được chuyển thể lên màn ảnh, như Untold Scandal (2003) - với sự tham gia của Lee Mi Sook, Bae Yong Joon và Jeon Do Yeon; hay Dangerous Liaisons (2012) - do Jang Dong Gun, Chương Tử Di và Trương Bá Chi đóng chính. Năm 2018, câu chuyện tiếp tục được làm mới thành phim truyền hình The Great Seducer trên đài MBC.

Cũng chính vì vậy, Ji Chang Wook khó tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh với những đàn anh như Bae Yong Joon hay Jang Dong Gun.

Vai diễn khiến Ji Chang Wook băn khoăn

The Scandal lấy bối cảnh thời Joseon, xoay quanh một vụ cá cược tình ái đầy táo bạo. Ji Chang Wook thủ vai Cho Won, gã đàn ông nổi tiếng phong lưu được mệnh danh là “tay chơi tình ái số một Joseon”, vốn chỉ xem tình yêu là một cuộc đuổi hình bắt bóng. Cho Won được phu nhân Cho thách thức chinh phục Hee Yeon, một góa phụ cố gắng giữ gìn tiết hạnh sau khi chồng qua đời. Thế rồi, mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát khi Cho Won nảy sinh tình cảm thật với Hee Yeon.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 22/9 với tờ Yonhap News, Ji Chang Wook thừa nhận việc tham gia The Scandal từng khiến anh khá băn khoăn. Đây là câu chuyện đã được chuyển thể nhiều lần, trong đó có những phiên bản nổi tiếng, được nhiều khán giả yêu thích. Điều này khiến tài tử cảm thấy áp lực, nhưng cũng tò mò muốn thử sức với một vai diễn khó.

Tạo hình của Ji Chang Wook trong phim. Ảnh: Netflix.

Theo Ji Chang Wook, việc bị so sánh với những người từng đóng nhân vật này gần như không thể tránh khỏi. Điều anh quan tâm là tạo ra một Jo Won mang dấu ấn riêng, khác với những phiên bản tiền nhiệm.

“Bản thân vai diễn đã rất hấp dẫn. Đây không phải vai dễ lựa chọn, nhưng ở độ tuổi này, việc tôi có thể thử sức và thách thức bản thân với một nhân vật như vậy là điều đáng trân trọng và ý nghĩa. Tôi không diễn bằng cách đặt sẵn một đáp án cho cảm xúc của nhân vật. Rất khó để diễn đạt trái tim của Jo Won chỉ bằng một câu”, anh chia sẻ.

Với nam diễn viên, Jo Won hấp dẫn nhất ở chỗ tâm lý không dễ dàng nắm bắt. Khi câu chuyện được kéo dài thành series, nhân vật có thêm nhiều tầng lớp tâm lý và càng khó được định nghĩa chỉ bằng một tính cách duy nhất. Ji Chang Wook cho rằng sự nhập nhằng đó khiến Jo Won gần với một con người thực hơn.

Cách Jung Ji Woo chỉ đạo diễn xuất cũng khiến Ji Chang Wook cảm nhận rõ hơn sự mơ hồ trong tâm tư Jo Won. Sau mỗi cảnh quay, đạo diễn cấm diễn viên xem lại phần thể hiện của mình.

“Đạo diễn nói nếu tôi diễn theo cách này thì cũng hay, nhưng nếu tôi diễn khác đi thì cách đó cũng hay. Cứ lặp lại như vậy nên đôi khi có những kết quả rất khó diễn tả bằng lời. Tôi chỉ có thể đoán rằng ý đồ của đạo diễn là không muốn diễn viên tự mình phán đoán rồi thể hiện cụ thể những dao động trong lòng Jo Won”, anh chia sẻ.

Ji Chang Wook cho biết anh quyết định nhận lời tham gia phim vì đặt niềm tin vào đạo diễn Jung Ji Woo. Dù quá trình ghi hình gặp nhiều trở ngại và khó khăn, anh vẫn xem đây là một trải nghiệm đặc biệt.

Không né tránh cảnh nóng và phản ứng trái chiều

Một thử thách khó nhằn khác với Ji Chang Wook khi đóng The Scandal là những cảnh thân mật, táo bạo. Diễn viên phải thực hiện nhiều cảnh đụng chạm thể xác trước ống kính máy quay.

Nhưng anh cho biết bản thân không mất quá nhiều thời gian cân nhắc thực hiện những cảnh này. Tài tử cũng thừa nhận không tốn công tập luyện chỉ để có một hình thể đẹp phục vụ cho cảnh quay. Theo anh, điều quan trọng là thể hiện đúng nhân vật và tình huống mà đạo diễn yêu cầu.

Ji Chang Wook cho biết việc đóng chung với đàn chị Son Ye Jin là trải nghiệm khá áp lực. Anh muốn mối quan hệ đối đầu giữa Jo Won và phu nhân Jo đủ sắc nét để câu chuyện có sức hút. Vì vậy, nam diễn viên chuẩn bị khá kỹ cho những cảnh tương tác giữa hai người.

Ji Chang Wook cũng dành nhiều lời có cánh cho Nana, diễn viên đóng vai góa phụ Hee Yeon. Anh ấn tượng với cách cô mày mò, đào sâu tâm lý nhân vật để thể hiện nó ra bằng diễn xuất.

Ji Chang Wook không hối hận khi đóng The Scandal. Ảnh: Yonhap News.

Sau khi phát hành, The Scandal nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Đa số tranh cãi, chê bai xoay quanh việc phim tiết tấu chậm, lại nhiều cảnh táo bạo gây sốc. Ji Chang Wook nói anh đã dự đoán được điều này từ trước, nhưng vẫn buồn khi tác phẩm của mình nhận đánh giá tiêu cực.

Dù vậy, Ji Chang Wook không hối hận khi tham gia The Scandal. “Cho dù tác phẩm chỉ nhận toàn đánh giá tiêu cực, tôi cũng không cho rằng đó là một lựa chọn sai lầm”, anh khẳng định. Với ngôi sao sinh năm 1987, đây vẫn là một vai diễn đáng để thử sức trong sự nghiệp, bất kể bộ phim sau cùng được công chúng đón nhận thế nào.