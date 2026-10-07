Ji Chang Wook nên duyên cùng diễn viên Nhật Bản sau khi đóng phim 19+

Sau khi The Scandal khép lại, Ji Chang Wook đang có màn chuyển hướng đáng chú ý trên màn ảnh khi tiếp tục góp mặt trong một dự án hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Bộ phim mới mang tên Merry Berry Love thuộc thể loại hài lãng mạn, đánh dấu lần kết hợp của nam diễn viên Hàn Quốc với Imada Mio - một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Nhật Bản.

Trong Merry Berry Love, Ji Chang Wook đảm nhận vai Lee Yu Bin, một nhà thiết kế không gian người Hàn Quốc từng đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Anh có cuộc sống ổn định, phong thái chuyên nghiệp và quen với môi trường làm việc hiện đại. Tuy nhiên, mọi thứ bất ngờ sụp đổ chỉ sau một đêm, khiến Yu Bin mất việc và rơi vào tình cảnh hoàn toàn khác với cuộc sống trước đây.

Ji Chang Wook kết hợp cùng nữ diễn viên Nhật Bản Imada Mio trong phim Merry Berry Love.

Không còn hình ảnh chỉn chu của một nhà thiết kế thành đạt, Yu Bin xuất hiện với vẻ ngoài thất thần, tóc tai rối bời và thậm chí tranh thủ chợp mắt trong lúc thất nghiệp. Sau cú rơi sự nghiệp, anh quyết định đến một hòn đảo ở Nhật Bản với hy vọng có thể bắt đầu lại cuộc đời.

Tại đây, Yu Bin gặp Shirahama Karin, do Imada Mio thủ vai. Karin là một cô gái Nhật Bản trẻ tuổi, dành phần lớn cuộc đời để trồng dâu tây. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật mở ra câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần thú vị.

Những hình ảnh mới được công bố cho thấy sự đối lập rõ rệt giữa hai giai đoạn trong cuộc đời Yu Bin. Một bên là người đàn ông thành đạt với mái tóc được chăm chút, phong thái tự tin và bàn làm việc phủ đầy bản vẽ. Bên còn lại là một Yu Bin thất nghiệp, có phần xuề xòa và đang phải thích nghi với cuộc sống hoàn toàn mới.

Ji Chang Wook rơi vào bước đường cùng sau khi đánh mất sự nghiệp trong Merry Berry Love.

Sự thay đổi của Ji Chang Wook trong Merry Berry Love càng nhận được sự quan tâm khi bộ phim được giới thiệu ngay sau The Scandal - tác phẩm có màu sắc trưởng thành mà nam diễn viên vừa hoàn thành. The Scandal từng thu hút nhiều sự chú ý bởi những phân cảnh táo bạo, tạo ra không ít tranh luận trong quá trình lên sóng.

Từ hình tượng trưởng thành, quyến rũ và đào hoa trong The Scandal, Ji Chang Wook tiếp tục thử sức với một nhân vật có hành trình rơi từ đỉnh cao xuống đáy sự nghiệp trong Merry Berry Love. Lần này, anh còn có cơ hội kết hợp cùng Imada Mio, mở rộng màu sắc diễn xuất trong một dự án mang yếu tố giao thoa văn hóa Hàn - Nhật.

Ji Chang Wook gây tranh cãi với loạt phân cảnh táo bạo trong phim The Scandal.

Sự đối lập giữa hai vai diễn khiến màn tái xuất của Ji Chang Wook được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh mới mẻ. Bên cạnh câu chuyện tình cảm giữa nhà thiết kế người Hàn Quốc và cô gái trồng dâu Nhật Bản, hành trình Yu Bin tìm lại chính mình sau biến cố sự nghiệp cũng là điểm đáng chú ý của Merry Berry Love.