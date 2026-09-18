Ji Chang Wook: 'Mỗi năm tôi chỉ có 10 ngày được nghỉ ngơi'

Trong một chương trình mới đây, Ji Chang Wook trở thành khách mời và tâm sự trước truyền thông về hành trình gần hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất.

Ở làng giải trí Hàn Quốc, Ji Chang Wook vốn được biết đến là một trong những diễn viên có tần suất làm việc cao. Anh từng được gọi với biệt danh "ông hoàng đóng phim" vì liên tục xuất hiện trong các dự án mới. Trong chương trình, nam diễn viên tiết lộ: "Một năm tôi chỉ có khoảng 10 ngày được nghỉ".

Ji Chang Wook là một trong những nam diễn viên làm việc chăm chỉ của làng giải trí Hàn Quốc.

Bên cạnh câu chuyện sự nghiệp, Ji Chang Wook còn nhắc đến một trong những hình ảnh gắn liền với anh trên màn ảnh. Nam diễn viên từng gây chú ý với một video đạt 50 triệu lượt xem, qua đó được khán giả đặt cho biệt danh "pro kisser" (bậc thầy cảnh hôn).

Trong chương trình, Ji Chang Wook trực tiếp chia sẻ bí quyết để những cảnh hôn trên màn ảnh được thể hiện đẹp mắt hơn. Từ cách thực hiện đến việc phối hợp với bạn diễn, nam diễn viên tiết lộ những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm đóng phim.

Thông qua chương trình, Ji Chang Wook không chỉ cho thấy hình ảnh một diễn viên chăm chỉ với lịch trình dày đặc mà còn hé lộ những suy nghĩ phía sau gần 20 năm theo đuổi nghiệp diễn. Đây cũng là dịp hiếm hoi để người hâm mộ hiểu thêm về những áp lực và trăn trở của nam diễn viên bên ngoài ánh hào quang màn ảnh.

Ji Chang Wook duy trì sức hút sau 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Ji Chang Wook là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, sinh năm 1987. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2008 và gây chú ý qua nhiều bộ phim như Smile Again, Empress Ki, Healer, The K2, Suspicious Partner, Lovestruck in the City và The Worst of Evil. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng khả năng biến hóa ở nhiều dạng vai, Ji Chang Wook từng bước khẳng định vị trí trong làng giải trí Hàn Quốc.

Sau gần 20 năm hoạt động, Ji Chang Wook vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc. Nam diễn viên liên tục góp mặt trong các dự án truyền hình, điện ảnh và chương trình giải trí. Bên cạnh diễn xuất, anh cũng được yêu thích nhờ khả năng ca hát và thường xuyên thể hiện các ca khúc trong những dự án mình tham gia.

Ở tuổi 39, Ji Chang Wook vẫn là gương mặt được chú ý tại Hàn Quốc và nhiều thị trường châu Á. Anh tập trung phát triển sự nghiệp, liên tục thử sức với những vai diễn mới thay vì chỉ gắn với hình tượng mỹ nam màn ảnh. Những chia sẻ gần đây cho thấy nam diễn viên cũng bắt đầu nhìn lại chặng đường gần hai thập kỷ và những trăn trở phía sau cuộc sống bận rộn.