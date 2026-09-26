Ji Chang Wook lên tiếng sau những tranh cãi

Sau khi phát hành trên Netflix, The Scandal nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm Hàn Quốc nhận được nhiều sự chú ý, đồng thời tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Trước phản ứng không đồng nhất của khán giả, Ji Chang Wook, nam chính của bộ phim, mới đây đã trực tiếp chia sẻ suy nghĩ về những đánh giá tiêu cực dành cho dự án.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, Ji Chang Wook thừa nhận anh không thể vui khi một tác phẩm mình dành nhiều tâm huyết nhận về những nhận xét khắt khe. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết bản thân đã phần nào dự đoán được khả năng này ngay từ khi nhận lời tham gia. Theo anh, The Scandal vốn là một dự án có chất liệu nhạy cảm, lại được chuyển thể từ một câu chuyện từng nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh, vì vậy khó tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh.

Ji Chang Wook thừa nhận những phản ứng tiêu cực dành cho The Scandal khiến anh buồn và thất vọng.

Dù vậy, Ji Chang Wook vẫn giữ quan điểm tích cực về quyết định đóng phim. Anh cho rằng đây là kiểu vai diễn bản thân muốn thử sức ít nhất một lần trong sự nghiệp và không vì phản ứng của công chúng mà thay đổi cách nhìn về lựa chọn của mình. Nam diễn viên cũng nhấn mạnh thứ hạng hay thành tích của một tác phẩm không phải yếu tố mà diễn viên có thể kiểm soát hoàn toàn.

Với Ji Chang Wook, điều đáng giá nhất sau dự án là anh đã có cơ hội hóa thân thành Jo Won, một nhân vật khác biệt so với nhiều vai diễn trước đây. Nhân vật này là một quý tộc thời Joseon nổi tiếng phong tình, bị cuốn vào cuộc cá cược tình ái cùng phu nhân Cho do Son Ye Jin đảm nhận. Ji Chang Wook cho biết chính sự phức tạp trong tâm lý và nhiều khoảng trống để khán giả diễn giải đã khiến vai diễn trở nên hấp dẫn với anh.

Với Ji Chang Wook, điều đáng giá nhất sau dự án là anh đã có cơ hội hóa thân thành Jo Won.

Những chia sẻ của nam diễn viên xuất hiện trong thời điểm The Scandal đang đối diện nhiều tranh luận. Tác phẩm được phát hành toàn cầu trên Netflix từ ngày 18/9, với dàn diễn viên chính gồm Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana. Bộ phim được xây dựng từ tiểu thuyết Dangerous Liaisons của nhà văn Pháp Pierre Choderlos de Laclos, đồng thời là một phiên bản chuyển thể mới của câu chuyện từng được điện ảnh Hàn Quốc thực hiện với Untold Scandal năm 2003.

Một trong những vấn đề được bàn luận nhiều nhất là cách bộ phim khai thác những phân cảnh thân mật. The Scandal mang nhãn giới hạn độ tuổi và sử dụng yếu tố tình ái như một phần quan trọng trong câu chuyện, nhưng một bộ phận khán giả cho rằng tác phẩm chưa tạo được sự cân bằng giữa yếu tố 18+ với chiều sâu kịch bản. Nhịp kể của phiên bản dài 8 tập cũng bị nhận xét là chưa đủ dồn dập, đặc biệt khi đặt cạnh sức ảnh hưởng của phiên bản điện ảnh năm 2003.

Tạo hình của Nana trong vai góa phụ Hui Yeon cũng trở thành một điểm gây tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng diện mạo của nữ diễn viên mang nét hiện đại, ảnh hưởng đến cảm nhận về nhân vật trong bối cảnh Joseon. Nana sau đó đã công khai xin lỗi khi nhận thấy tạo hình của mình khiến một bộ phận người xem mất tập trung khỏi câu chuyện.

Với Ji Chang Wook, kết quả cuối cùng của dự án có thể thay đổi theo thời gian, nhưng trải nghiệm được thử sức với một nhân vật nhiều lớp và khác biệt vẫn là điều anh ghi nhận sau lần trở lại này.

Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên và việc The Scandal phải đối diện với cái bóng của Untold Scandal cũng là chủ đề được đưa ra bàn luận. Ji Chang Wook từng thừa nhận việc đảm nhận vai diễn vốn gắn với Bae Yong Joon khiến anh không tránh khỏi áp lực so sánh. Tuy nhiên, anh lựa chọn xem đây là một thử thách thay vì cố gắng tái hiện hình ảnh của người đi trước.

Dù nhận nhiều phản ứng trái chiều, The Scandal vẫn thu hút sự quan tâm đáng kể trên Netflix. Tranh luận quanh tác phẩm vì thế chưa hoàn toàn phản ánh một chiều về sức hút của bộ phim. Với Ji Chang Wook, kết quả cuối cùng của dự án có thể thay đổi theo thời gian, nhưng trải nghiệm được thử sức với một nhân vật nhiều lớp và khác biệt vẫn là điều anh ghi nhận sau lần trở lại này.